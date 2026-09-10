Не Париж, а Голлівуд: як народився французький манікюр, який цього року святкує 50-річчя / © Credits

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Французький манікюр давно став б’юті-класикою, його обирають наречені, знаменитості, офісні працівниці та модниці на Тижнях моди. Проте за назвою, яка асоціюється з французьким шиком, ховається цілком американська історія, про це розповіло видання NewBeauty. У 2026 році культовому дизайну виповнюється 50 років, а його творець Джефф Пінк і заснований ним бренд ORLY рагнуть офіційно закріпити його місце в історії американської краси.

Все почалося з проблеми на знімальному майданчику

У 1976 році Джефф Пінк керував одним із найбільших постачальників професійної косметики в Лос-Анджелесі та працював із салонами, кіностудіями та б’юті-індустрією. Одного дня режисер звернувся до нього з дуже практичним запитом.

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Акторкам доводилося перефарбовувати нігті щоразу, коли вони змінювали вбрання, щоб манікюр пасував до сукні чи аксесуарів. На висихання лаку могло йти до години, а це затримувало знімання та коштувало студіям грошей.

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Пінк вирішив знайти універсальний варіант. Незадовго до цього він побачив на показах мод у Парижі моделей із білими кінчиками нігтів. Ефект створювали за допомогою білого олівця під вільним краєм нігтя, це мало свіжий та натуральний вигляд, але трималося недовго.

Тоді Пінк подумав, а чому б не зробити стійкий лак, який відтворюватиме цей ефект. Так і з’явився французький манікюр.

Голлівудський винахід із французькою назвою

французький манікюр / © Associated Press

Парадокс у тому, що до Франції цей манікюр має доволі умовний стосунок. Назву він отримав через паризькі покази, де Пінк уперше побачив ідею білих кінчиків. Сам же дизайн народився у Голлівуді.

Справжнім проривом стали не рекламні кампанії, а знаменитості. Барбра Стрейзанд і Шер з’явилися на телешоу з таким манікюром, а коли ведучі звернули увагу на їхні нігті, просто розповіли глядачам про новий дизайн. Тодішній французький манікюр відрізнявся від сучасного, бо біла лінія була значно товстішою та графічною, проте саме тому вона мала чудовий вигляд у кадрі та одразу запам’ятовувалася.

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Від простого набору до б’юті-класики

французький манікюр / © Credits

Перший набір для французького манікюру був максимально простим, у ньому були лише два трафарети: місячний і V-подібний. Згодом навколо цієї ідеї виросла ціла категорія засобів, форм і технік, якими користуються як професійні майстри, так і ті, хто робить манікюр удома.

На думку Пінка, саме універсальність допомогла дизайну пережити десятиліття. Французький манікюр легко поєднується з різними образами, підкреслює натуральність нігтів і не має надто нав’язливого вигляду. За 50 років він встиг пройти шлях від голлівудських знімальних майданчиків до весіль, червоних доріжок, офісів і подіумів.

При цьому класична формула постійно змінюється, з’являються кольорові кінчики, нові форми, незвичні покриття та сучасні інтерпретації. Проте головна ідея залишається впізнаваною.

Манікюр, який хочуть зберегти в історії

французький манікюр / © Credits

До ювілею ORLY запустив масштабну кампанію, присвячену 50-річчю французького манікюру. Компанія запропонувала заснувати окремий День французького манікюру. Також бренд створює історичний архів, який має простежити еволюцію манікюру та його вплив на культуру та моду протягом п’яти десятиліть.

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Для ORLY це не просто історія одного дизайну. Компанія вважає французький манікюр частиною американської історії інновацій, моди та б’юті-культури, а також заслугою майстрів і звичайних людей, які десятиліттями підтримували його популярність.

Колись французький манікюр створили, щоб не витрачати дорогоцінний час на знімальному майданчику. Сьогодні ж він сам є частиною історії краси. І, мабуть, у цьому його головний секрет, дизайн, вигаданий як практичне рішення, виявився настільки універсальним, що за 50 років так і не втратив актуальності.

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