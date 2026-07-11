Не розчісуйте волосся: чому "недбала" зачіска стала новим б’юті-трендом

"недбала" зачіска стала новим б’юті-трендом / © Associated Press

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Ще кілька років тому бездоганне укладання вважалося обов’язковою частиною модного образу. Велике об’ємне укладання, ідеально гладке волосся та ретельно відполіровані зачіски панували й у соцмережах, і на світських заходах. Однак мода, як відомо, живе за законами контрастів. Сьогодні дедалі більше стилістів відмовляються від бездоганності на користь легкого творчого безладу. Недбале волосся більше не ознака неохайності, навпаки, воно стало символом невимушеності, впевненості у собі та нового розуміння розкоші, про це розповіло видання The New York Times.

Від подіумів до червоних доріжок

Одним із перших сигналів нового тренду стали покази мод у лютому, коли модні будинки Prada, Simone Rocha та Coach вивели моделей із навмисно скуйовдженим, пухнастим, навіть трохи сплутаним волоссям.

Реакція соцмереж не забарилася. Під відео з показу Prada один із користувачів TikTok іронічно написав: «Нарешті щось, що реально можна повторити». У соцмережах цей стиль навіть отримав саркастичну назву «депресивне волосся», хоча сам тренд почав формуватися значно раніше.

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Ще на осінньому показі 2023 року Miu Miu моделі виходили із зачісками, з яких вибивалися окремі пасма. У 2024 році скуйовджене волосся стало важливою частиною образу Charli XCX. А на цьогорічному Met Gala акторки Рейчел Зеглер і Гвендолін Крісті також з’явилися із зачісками, які мали такий вигляд, ніби волосся спеціально не розчісували.

Недосконалість — новий шик

На показі осінньої колекції 2026 року бренду Collina Strada зробили ставку на поєднання гладких пасом із хаотичними волосинками, які вибивалися з зачіски.

Спочатку стилісти навіть експериментували зі статичною електрикою, натирали волосся повітряними кульками. Але ефект виявився занадто сильним. Зрештою вони просто злегка скуйовджували волосся руками, повільними круговими рухами, так, ніби дитина незграбно гладить собаку.

Якщо одяг дуже яскравий, як то з мереживом, рюшами чи анімалістичними принтами, недбале волосся робить образ менш «перевантаженим» і природнішим. Втім, важлива не лише зачіска, а й настрій. Обличчя має мати такий вигляд, ніби вам байдуже. Інакше цей стиль не спрацює.

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Актуальність тренду

Насправді ідея, що надто старатися — вже не модно, зовсім не нова. У 1990-х саме на цьому будувалася естетика гранжу. Тоді неохайне волосся та потертий одяг стали своєрідним протестом проти глянцевої досконалості, логотипів і надмірного гламуру.

Сьогодні ситуація багато у чому повторюється. Після епохи бездоганних укладань, люксового тренду та ретельно відфільтрованих фотографій у соцмережах маятник моди знову хитнувся у протилежний бік, до природності та легкого хаосу.

Недбалість — нова розкіш

Стиліст Гвідо Палау, який створював знамениті скуйовджені хвости для показу Prada, називає цей стиль «дивно буржуазним». За його словами, сенс у тому, щоб залишити простір для здогадок. Якщо ви носите неймовірно дорогий кашеміровий светр, хочеться, щоб люди ніби знали про це, але водночас не були певні.

Те саме стосується й волосся. У цьому є своєрідний прояв «перевернутого снобізму», коли розкіш не демонструють відкрито. Палау також згадує Керолін Бессетт Кеннеді, з якою працював ще за часів її роботи у Calvin Klein. За словами стиліста, вона була відома тим, що майже ніколи не розчісувала волосся. Її зачіска була особливою та буквально випромінювала впевненість.

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Сьогодні розкуйовджене волосся — вже не про недоглянутість, а про свободу від нав’язаних стандартів. Новий тренд нагадує, що стиль не завжди народжується з ідеальної симетрії чи годин, який ви створюєте перед дзеркалом. Іноді достатньо дозволити собі трохи недосконалості, адже саме вона й створює образ, який має сучасний, невимушений та по-справжньому впевнений вигляд.

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