Нейл-тренд 2021: природний манікюр

У світі поширюється тренд на невидимий манікюр.

Нині у моді – природний манікюр. Майстриня манікюру Анастасія підтверджує, що люди почали частіше робити класичний манікюр без покриття, із лікувальним лаком або з нешкідливими лаками. Говорить у сюжеті ТСН.

А власниця салону краси Ельвіра говорить, що одна з причин нового тренду – практичність.

"Люди бояться наступного локдауну, вони думают: Коли ти фарбуєш в натуральний, то навіть якщо локдаун буде довгим, відрозші нігті не будуть такими помітними у натуральному кольорі", - сказала власниця салону.

Інша причина - щоб захистити майстрів манікюру. Найпопулярніше покриття – гель-лаки, вони містять шкідливі речовини.

За словами власниці салону, майже всі лаки зроблені з хімікатами, які дадуть більше сяяння, які триматимуться довше.

В багатьох гель лаках можуть бути пластифікатори. Речовини, які допомагать лакові не тріскатися. Ними виступають фталати. Вони негативно впливають на гормональний фон і репродуктивну функцію у жінок. У малих дозах непомітні, але майстрам манікюру, які постійно працюють, здоров’я не покращують. А у звичайних лаках важливо, щоб був відсутній формальдегід. Він загрожує астмою, може викликати конвульсії і навіть викидні.

"Є нові лаки - лікувальні, вони не мають хімічних добавок. Часто дівчата приходять на роботу і попереджають про алергії, що очі від лаків сльозяться. Коли починають користуватися лаками без таких добавок, помічають що цього немає", - розповіла Ельвіра.

Ельвара за походженням канадійка. За її словами, альтернатива звичним гель лакам з'явилася. Але Україні отримати її складно. Нові еколаки продають лише з ліцензією. Вчитися наносити нове покриття майстрам манікюру треба 9 місяців і за цим стежать постачальники. Коштують вони дорожче і триматися можуть менше.

Люди люблять доглядати за своїми нігтями. Вони звертають увагу не лише на естетику нігтів, а й на стан. Побільшало чоловіків, які також роблять собі манікюр. Напротивагу жінкам вони обирають не натуральність, а яскраві кольори нігтів.

Наталія Гончарова

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