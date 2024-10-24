Вампірські нігті: креативний манікюр до Геловіну

Геловін — цікаве свято, а його тематика дозволяє вийти за межі звичних кольорів і форм, створюючи справжні шедеври на нігтях. Цей манікюр — чудовий спосіб втілити у життя атмосферу жаху і містики.
На сторінці basecoatstories показали, як зробити моторошний, але водночас креативний манікюр, який приверне увагу і стане яскравим акцентом вашого святкового образу.
Що знадобиться:
- фарба-основа;
- червона фарба двох відтінків;
- закріплювач;
- латексні рукавички;
- трубочка.
Що робити:
- Нанесіть на нігті фарбу-основу та дайте їй просохнути;
- Візьміть латексну рукавичку та відріжте на ній кінчики пальців;
- Вдягніть рукавичку, нігті має бути видно;
- На поверхню (можете взяти папір, непотрібну кришку — те, чого не шкода) поставте крапочки червоної фарби;
- Використовуючи трубочку, мокніть її у фарбу та наберіть трохи всередину;
- Потім просто довільно видувайте фарбу на нігті. Візуально у вас мають вийти ніби бризки крові.
- Зверху нанесіть закріплювач.
Поради:
- За допомогою тоненького пензлика можна додати останні криваві штрихи вашим нігтям.
- Цей манікюр стане чудовим доповненням до будь-якого геловінського вбрання — від простих костюмів до складніших образів. Не забувайте про аксесуари, які підкреслять вашу ідею: наприклад, маски, костюми чи тематичні прикраси.
Цей манікюр дозволить вам проявити креативність, створивши щось унікальне і "моторошне".
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