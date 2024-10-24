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Вампірські нігті: креативний манікюр до Геловіну

Вампірські нігті: креативний манікюр до Геловіну

вампірським стиль: креативний манікюр до Геловіну / Фото: Credits

Геловін — цікаве свято, а його тематика дозволяє вийти за межі звичних кольорів і форм, створюючи справжні шедеври на нігтях. Цей манікюр — чудовий спосіб втілити у життя атмосферу жаху і містики.

На сторінці basecoatstories показали, як зробити моторошний, але водночас креативний манікюр, який приверне увагу і стане яскравим акцентом вашого святкового образу.

Що знадобиться:

  • фарба-основа;
  • червона фарба двох відтінків;
  • закріплювач; 
  • латексні рукавички;
  • трубочка.

Що робити:

  1. Нанесіть на нігті фарбу-основу та дайте їй просохнути;
  2. Візьміть латексну рукавичку та відріжте на ній кінчики пальців;
  3. Вдягніть рукавичку, нігті має бути видно;
  4. На поверхню (можете взяти папір, непотрібну кришку — те, чого не шкода) поставте крапочки червоної фарби;
  5. Використовуючи трубочку, мокніть її у фарбу та наберіть трохи всередину;
  6. Потім просто довільно видувайте фарбу на нігті. Візуально у вас мають вийти ніби бризки крові.
  7. Зверху нанесіть закріплювач.

Поради:

  • За допомогою тоненького пензлика можна додати останні криваві штрихи вашим нігтям.
  • Цей манікюр стане чудовим доповненням до будь-якого геловінського вбрання — від простих костюмів до складніших образів. Не забувайте про аксесуари, які підкреслять вашу ідею: наприклад, маски, костюми чи тематичні прикраси.

Цей манікюр дозволить вам проявити креативність, створивши щось унікальне і "моторошне".

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