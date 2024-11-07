Ніколи цього не робіть з фарбованим волоссям: поради колориста

Зазвичай ви відчуваєте себе на мільйон після виходу з салону зі свіжим кольором волосся та блискучими пасмами і дуже хочеться зберегти цей розкішний вигляд якомога довше.

Перукар та стиліст Laurent Saint-Cricq спеціально для видання RealSimple розповів, що ми часто можемо мимоволі шкодити своєму щойно пофарбованому волоссю та дав основні поради, які допоможуть вам зберегти здоров'я та яскравість фарбованих пасм.

Гарячі інструменти

Мало хто готовий повністю відмовитись від використання гарячих інструментів, але слід бути обережними з температурою. Надмірне тепло може зробити волосся ламким і сухим, а іноді навіть спалити його. Тому спеціаліст радить знизити температуру гарячих приладів до 90–150°C і обов’язково застосовувати термозахисний спрей перед використанням фена, плойки чи вирівнювача.

Занадто часте миття

Щоденне миття волосся може швидко "вимити" яскравість кольору та висушити пасма. Як пральний порошок вимиває барви з тканин, так і шампунь може позбавляти волосся кольору та вологи. Щоб уникнути цього, спробуйте очищальний кондиціонер замість звичайного шампуню хоча б раз на тиждень. Це дозволить очистити шкіру голови, зволожити кінчики та зменшити частоту застосування шампуню.

Вихід із салону з мокрим волоссям

Іноді бракує часу чи бажання на сушіння волосся в салоні, але це може призвести до непередбачуваних результатів. Сухе волосся дозволяє краще оцінити, який вигляд має новий колір. Коли ви виходите з салону з мокрим волоссям ні ви, ні ваш майстер не маєте можливості належним чином оцінити результати фарбування. Тому краще все ретельно висушити та насолодитися красивим, завершеним виглядом.

Використання масмаркетових фарб

Професійне фарбування — це інвестиція, тож відмовтеся від масмаркетових фарб, коли виникає потреба у підфарбовуванні. Такі фарби часто містять агресивні хімічні речовини, такі як високий вміст аміаку та металеві солі, які можуть пошкодити волосся та шкіру голови. Віддайте перевагу професійним процедурам і використовуйте тимчасовий спрей для підфарбовування коренів або тонік, щоб підтримувати свіжість кольору між візитами до салону.

Питати думку інших одразу після фарбування

Змінивши колір волосся, природно хочеться почути думку друзів або рідних. Проте дайте собі трохи часу, щоб звикнути до нового вигляду. Насолодіться кольором волосся у різних освітленнях — на природному світлі, в приміщенні — та звикніть до нього самі. Так ви зможете краще оцінити результат без впливу сторонніх думок.

Надмірне розчісування

Одразу після фарбування волосся більш вразливе та надто інтенсивне розчісування може призвести до його пошкодження. Уникайте жорстких металевих щіток, які можуть ламати його. Натомість застосуйте незмивний кондиціонер та використовуйте спеціальну щітку для вологого волосся. Це дозволить його делікатно розчісувати та робити укладання.

Використання неякісного шампуню

Важливо використовувати шампунь, спеціально розроблений для фарбованого волосся, щоб зберегти його здоров'я та яскравість кольору. Уникайте шампунів з сульфатами, які можуть висушити волосся і зробити його тьмяним. Шампуні, що містять натуральні інгредієнти, допоможуть зберегти блиск і не нашкодять кольору.

Використання вирівнювача на лінії росту волосся

Найбільш делікатне волосся розташоване вздовж лінії росту та ця зона часто більше піддається освітленню чи фарбуванню. Якщо необхідно випрямити ці пасма, краще використовувати круглу щітку та фен замість вирівнювача. Це збереже здоров’я волосся та захистить його від ламкості.

Плавання одразу після фарбування

Якщо ви щойно пофарбували волосся, уникайте відразу мочити його у басейні чи морі. Хімікати, що використовуються для дезінфекції води в басейні, можуть зробити колір тьмяним і пошкодити пасма. Якщо заплановано поїздку на відпочинок, де є басейн або море, фарбуйте волосся за тиждень до подорожі.

Правильний догляд за фарбованим волоссям допоможе подовжити його яскравість, свіжість та здоровий вигляд. Дбайте про свої пасма та вони віддячать вам здоровим і сяйливим виглядом.

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