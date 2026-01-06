Нюдовий педикюр, який пасуватиме до різних образів: 10 цікавих ідей

Нюдовий педикюр / © Getty Images

Реклама

Нюдовий педикюр працює цілий рік і ідеально вписується у тренд «clean girl» та популярний зараз мінімалізм, про це розповіло видання Real Simple.

Нюдові відтінки — це не лише бежевий чи тілесний колір. Вони можуть бути рожевими, перлинними, з легким шимером або навіть з мініатюрним декоративним акцентом. Такий педикюр має дорогий, стильний та практичний вигляд, він не вибивається з образу та додає доглянутого вигляду стопам.

Прозорий лак

Абсолютно класичний варіант, чисті обрізані нігті, легкий полірувальний шар і прозорий лак. Ідеально для мінімалістичного образу та підходить буквально до всього.

Реклама

Молочний крем

Легкий молочний відтінок з бежево-рожевим або золотистим підтоном. Додає трохи кольору, але залишає акуратність та елегантність.

Класичний французький педикюр

Французький педикюр завжди у тренді. Можна грати шириною білих кінчиків: мікрофренч для ледь помітного ефекту чи класичний товстіший для більшої виразності.

Нюдовий хром

Легкий відблиск хрому на нюдовій основі додає нотку гламуру без втрати мінімалістичного стилю.

Молочно-рожевий

Трохи дівочий, але все ще чистий та простий відтінок. Глянцевий топ покращує ефект.

Реклама

Шампанське

Нюдовий відтінок із золотистим шимером — трішки святково, але не надто яскраво.

Тональний квітковий акцент

Якщо хочеться трохи декору, можна додати один-два квіткові акценти на великих пальцях.

Перлинний педикюр

Блідо-рожевий чи бежевий з перламутровим шиммером — класика елегантності.

Грубий глітер

Для тих, хто любить експерименти: глітер на нюдовому лаку має несподіваний та грайливий вигляд.

Реклама

Бейбі пінк

Свіжий, ніжний рожевий відтінок, який має доглянутий і гарний вигляд. Ідеально поєднується з будь-яким стилем одягу.

Нюдовий педикюр — це універсальність, елегантність та стиль у будь-який сезон. Він підходить до будь-якого образу та легко комбінується з вашим улюбленим вбранням.

Навіть якщо вам подобаються яскраві кольори на руках, для ніг нюдові відтінки залишаються безпрограшним варіантом.