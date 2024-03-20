Скільки волосин має випадати за день: розповідає лікар

Волосся – це не лише частина зовнішнього вигляду, але й важлива ознака нашого здоров'я.

Випадіння волосся – це невід'ємна частина природного циклу його росту. Знання про те, скільки волосся може випасти за день, допомагає визначити, чи відбуваються які-небудь аномалії у цьому процесі. Лікар швидкої допомоги Джо пояснює, що є нормальною кількістю під час випадіння волосся, та коли варто звернутися до фахівця по допомогу.

За словами лікаря, у середньому людина втрачає від 50 до 100 волосків за день. Це є частиною природного циклу росту волосся, який включає фази росту, спокою та випадіння.

Проте, коли кількість волосків перевищує 200 на день, це може свідчити про потенційні проблеми зі здоров'ям волосся та шкіри голови.

#hairgrowth #balding #hairhealth ♬ original sound - Dr. Joe, M.D. @drjoe_md On average, it’s normal to lose between 50 to 100 (sometimes up to 150) hairs a day from the scalp. This range is considered typical due to the natural hair growth cycle, which includes phases of growth, rest, and shedding. Factors such as age, genetics, hormonal changes, and health conditions can influence individual hair loss rates. However, if the amount of hair loss significantly exceeds this range, it may be advisable to consult a healthcare professional to determine the underlying cause. via TT/@bondenavant #hairloss

Велика кількість волосся, що випало, може бути спричинена різними факторами: стрес, хвороби шкіри голови, неправильне харчування та гормональні зміни.

Розуміння нормального випадіння волосся є важливою складовою здоров'я ваших волосся та шкіри голови. Тому важливо бути уважними до змін у кількості випадіння волосся та своєчасно звертатися за консультацією до дерматолога.

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