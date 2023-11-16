Новий б'юті-тренд: як зробити "медові губи"

Нині в соцмережах набирає популярності нова техніка макіяжу — медові губи.
Для цього макіяжу характерний особливий вигляд губ, ніби политих рідким медом. Блогерка Емі у своєму ТікТок показала, як добитись цього ефекту.
- Для початку м'яким олівцем для губ зробіть контур.
- Далі промалюйте область біля кутиків губ до центру, трохи розтушовуючи, але не заповнюючи центральну частину.
- Після чого нанесіть блиск, який підходить під тон олівця.
@theamyna Hot honey lip tutorial #fyp #makeuptutorial #liptutorial ♬ original sound - ⍰
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зробити перламутрові стрілки в стилі "Русалоньки".
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