Новий б'юті-тренд: як зробити "медові губи"

Для цього макіяжу характерний особливий вигляд губ, ніби политих рідким медом. Блогерка Емі у своєму ТікТок показала, як добитись цього ефекту.

Для початку м'яким олівцем для губ зробіть контур.

Далі промалюйте область біля кутиків губ до центру, трохи розтушовуючи, але не заповнюючи центральну частину.

Після чого нанесіть блиск, який підходить під тон олівця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зробити перламутрові стрілки в стилі "Русалоньки".

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