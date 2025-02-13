Новий тренд TikTok: навіщо одягати гумки на вуха

Що не день, то новий тренд. У світі соціальних мереж постійно з'являються нові лайфгаки, які швидко стають вірусними. Останній з них – ідея надягати звичайні гумки для волосся на вуха, щоб зменшити набряк обличчя.

У своїй статті видання MSN розповіло, що цей лайфгак виник у Південній Кореї, але справжню популярність набув завдяки нью-йоркському дерматологу Девіду Кіму, який опублікував відео у TikTok. Воно вже зібрало понад 6,2 мільйона переглядів, а тисячі користувачів діляться власними враженнями та результатами.

Чи дійсно працює цей лайфгак

Попри те, що багато відео у TikTok демонструють певний ефект, експерти з догляду за шкірою однозначно заявляють: просте надягання гумок на вуха не є ефективним методом для зменшення набряку обличчя. Такі прості маніпуляції не замінять професійні методики лімфодренажного масажу.

Хоча гумки можуть тимчасово створити ефект ліфтингу через відтягування шкіри назад, цей ефект є мінливим – як тільки зняти гумки, обличчя повернеться до свого початкового стану. Крім того, гумка може обмежувати кровообіг, викликати дискомфорт і навіть призвести до подразнення чи пошкодження ніжної шкіри навколо вух.

Чому деякі люди бачать результати

Можливо, частина користувачів відчуває певний тимчасовий ефект завдяки тому, що гумки щільно прилягають до вух, це створює ілюзію трохи піднятого обличчя. Однак він не є довготривалим і не може замінити належний догляд за шкірою чи професійний лімфодренажний масаж. Для досягнення реального результату потрібні спеціальні техніки

Способи зменшення набряку обличчя

Набряк обличчя може виникати з різних причин – від затримки рідини та поганого кровообігу до запалення, зневоднення чи алергічних реакцій.

Достатньо відпочивайте та спіть із піднятою головою . Спати на спині з трохи піднятою головою допомагає запобігти накопиченню рідини протягом ночі.

. Спати на спині з трохи піднятою головою допомагає запобігти накопиченню рідини протягом ночі. Пийте багато води. Зневоднення може спричиняти набряки, тому регулярне вживання води допомагає виводити надлишок натрію та зменшувати набряк.

Зневоднення може спричиняти набряки, тому регулярне вживання води допомагає виводити надлишок натрію та зменшувати набряк. Обмежте споживання алкоголю та солі. Ці фактори можуть сприяти затримці рідини в організмі.

Ці фактори можуть сприяти затримці рідини в організмі. Використовуйте холодні компреси. Охолоджені компреси, прикладені до опухлих ділянок (особливо під очима, на щоках та лінії щелепи), допомагають стимулювати лімфодренаж та зменшувати набряк. Легкий погладжувальний рух протягом 5–10 хв може бути дуже корисним.

Охолоджені компреси, прикладені до опухлих ділянок (особливо під очима, на щоках та лінії щелепи), допомагають стимулювати лімфодренаж та зменшувати набряк. Легкий погладжувальний рух протягом 5–10 хв може бути дуже корисним. Лімфодренажний масаж. М’які рухи уздовж лінії щелепи, щік і під очима допомагають відводити рідину від обличчя. Використання олії для обличчя сприяє плавному та ефективному масажу.

Новий тренд TikTok із одяганням гумок на вуха – це ще один приклад того, як вірусні ідеї можуть розповсюджуватися мережею, викликати інтерес, але вони не завжди базуються на наукових доказах. Він не є ефективним методом зменшення набряку обличчя і може навіть завдати шкоди шкірі.

Якщо ви шукаєте способи зменшити набряк обличчя, дотримуйтеся перевірених порад – від достатнього відпочинку та правильного режиму гідратації до використання холодних компресів та лімфодренажного масажу. І пам’ятайте, що перед тим як спробувати будь-який новий б'юті-гак, особливо якщо він пов’язаний зі шкірою, варто проконсультуватися з фахівцем.

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