Новий боб Кейт Гадсон: як зробити елегантну голлівудську зачіску для святкового сезону

Новий боб Кейт Гадсон / © Associated Press

Якщо ви роздумуєте над новим образом або вже носите боб, варто звернути увагу на ретро-хвилі Кейт, які легко перетворюють повсякденну зачіску на святковий та ефектний образ, про це розповіло видання Real Simple.

На церемонії Кейт обрала шовкову сукню Valentino у стилі 1920-х, а її стиліст зізнався, що коли виходити з вбрання, вони вирішили створити грайливий образ у стилі Gatsby, з волоссям трохи вище плечей. Цей боб поєднує ретро-шарм із сучасною елегантністю.

Як відтворити боб Кейт

Почніть з догляду. Секрет ідеальної зачіски на червоній доріжці — здорове волосся. Для підготовки Кейт використовували доглядовий шампунь та маску для зволоження та блиску. Створіть базу. Після підсушування рушником, треба нанести від коренів до кінчиків засіб для укладання феном, який розгладжує волосся, бореться з пухнастістю та забезпечує термозахист, а для об’єму додати мус для укладання сильної фіксації. Для рівномірного розподілу продукту використовуйте гребінець — простий хитрик, який можна повторити вдома. Ідеальне сушіння. Далі — сушіння феном з круглою щіткою та глибокий бічний проділ. Перед накручуванням волосся обробіть його термозахисним спреєм, а Marcel-техніка накручування створить гладкі та рівномірні локони. Кожне пасмо фіксуйте шпилькою та завершіть фінішним спреєм, щоб закріпити форму на 15 хв. М’які хвилі та блиск. Після охолодження локонів їх треба розчесати у ніжні S-хвилі та додати крем для блиску. Останній штрих — одна сторона волосся закріплена за вухом, це відкриває обличчя та підкреслює макіяж і сяйво шкіри.

Поради для святкового сезону

Боб до щік — універсальний для будь-якого типу волосся, додає об’єму та підкреслює риси обличчя.

Простий лайфгак: заколювання однієї сторони за вухо робить образ витонченим і зручним для вечірки.

Використовуйте термозахист та спеціальні продукти для фіксації й блиску — це економить час і зберігає волосся здоровим.

Новий боб Кейт Гадсон — це поєднання ретро-шарму і сучасної елегантності. Ідеально підходить для святкового сезону, адже з такою зачіскою навіть звичайний вечір перетворюється на червону доріжку.