"Old Money" боб: культова та витончена зачіска повертається в моду цього сезону

«Old Money» боб: культова та витончена зачіска повертається цього сезону / © Credits

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Зараз все частіше можна побачити елегантно підстрижені боби на зірках, інфлюенсерах та модних редакторах — це боб у стилі «Old Money» чи «стара добра розкішна класика». Стрижка, яка поєднує ностальгію за 90-ми, жіночність і стриману естетику, про це розповіло видання Real Simple.

Що таке «Old Money» боб

Це не просто коротка стрижка — це ідеально збалансований образ, який говорить про стиль, а не тренди. Боб у стилі «Old Money» — це зачіска, яка візуально натякає на заможність, але ніколи не має вигляд навмисної кричущості.

Характерні риси зачіски:

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Довжина: класичний рівень — від підборіддя до ключиць.

Текстура: легка хвиля, об’єм біля коренів, підкручені чи прямі кінці.

Форма: тупі зрізи, м’які шари, обрамлення обличчя.

Фініш: блискуче, доглянуте, «дороге» волосся.

У стилістиці це натхнення такими іконами 90-х, як Мередіт Блейк або супермоделі Крісті Терлінгтон і Наомі Кемпбелл. Це не просто ретро, це — візуальна тиша, впевненість і бездоганна простота.

Чому саме цей боб

Тренд на тиху розкіш: замість показної гламурності зараз домінує мінімалізм, стримані кольори, ідеальні силуети. «Old Money» боб відповідає цьому на 100%.

У фокусі доглянуте волосся: все більше жінок обирають стрижки, які підкреслюють здоров’я волосся, а не приховують його під тоннами продуктів для укладання.

Універсальність : цей боб підходить для різних форм обличчя, структури волосся та способу життя.

Зручність: його легко підтримувати вдома, воно не потребує складного щоденного укладання.

Як підстригтись у стилі «Old Money» боб

Перед походом до салону важливо зрозуміти, що зачіска повинна бути адаптована саме до ваших рис обличчя та стилю життя.

Овальне чи довге обличчя: вибирайте довжину до підборіддя, це зробить риси м’якшими.

Кругле чи квадратне обличчя: довжина до ключиць візуально витягує силует.

Шари : легкі, природні, обрамляють обличчя без надмірної текстуризації.

Проділ: у центрі чи збоку — залежно від того, що більше личить.

Попросіть стиліста створити чисті лінії з м’якими обрисами — саме це створює ефект «дорогого» волосся, що наче не потребує зусиль.

Як зробити укладання «Old Money» боб вдома

Попри видиму простоту, ця зачіска має ідеальний вигляд завдяки правильному укладанню.

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Що потрібно:

Бальзам для об’єму чи термозахист на вологе волосся.

Фен і кругла щітка для підняття коренів.

Легка плойка чи стайлер — щоб злегка закрутити кінці для м’якого руху.

Спрей з блиском або легка олія для сяйва.

Порада: уникайте надмірного використання лаку чи текстурних засобів — замість цього прагніть до м’якого блиску, живого вигляду та природного об’єму.

Кому підходить боб у стилі «Old Money»

Жінкам, які хочуть мати доглянутий вигляд без щоденного укладання.

Тим, хто шукає позачасову елегантність.

Поціновувачкам мінімалізму у моді та б’юті-рутині.

Тим, хто готовий зробити волосся головним акцентом свого образу — не яскравий макіяж чи аксесуари.

Ідеї зачіски

Якщо ви шукаєте перевірену часом зачіску, яка підкреслить вашу витонченість, а не просто слідує за трендами — «Old Money» боб стане ідеальним вибором. Це не просто ще один боб — це стиль життя, у якому кожна деталь говорить про впевненість, внутрішню силу та відчуття смаку.