ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
3 хв

Оливковий манікюр: колір, який варто спробувати цього сезону

Якщо ви шукаєте стильний, елегантний і водночас оригінальний варіант манікюру, варто звернути увагу на оливково-зелений. Цей колір — справжнє відкриття для поціновувачок природних відтінків і витонченого дизайну.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Оливковий манікюр: колір, який варто спробувати цього сезону

Оливковий манікюр: колір, який варто спробувати цього сезону / © Credits

У цьому кольорі гармонійно поєднується стриманість і яскравість, витонченість і експресія. Не дивно, що оливковий впевнено закріплюється у списку головних кольорів сезону.

На відміну від насиченої хвої чи сміливої лаймової зелені, оливковий колір має землистий, нейтральний відтінок, який чудово підходить як для офісу, так і для виходу у світ. До того ж він досить легко поєднується та пасує як до класичного стилю, так і до модного мінімалізму чи навіть арт-дизайну, про це розповіло видання Real Simple.

Мінімалістичний однотонний манікюр

Класика завжди у моді. Якщо ви цінуєте стриманість, нанесіть кілька шарів якісного оливково-зеленого лаку — і отримаєте стильний, доглянутий манікюр. Підбирайте відтінок, який найкраще підходить до вашого тону шкіри — тепліші чи холодні варіації оливкового існують у різних палітрах.

Відтінкове омбре чи мікс кольорів

Додайте глибини манікюру та поєднайте два-три близькі відтінки оливкового в одному дизайні. Наприклад, використовуйте прозорий базовий лак з оливковими французькими кінчиками чи чергуйте світлі та темні тони на різних нігтях. Такий мікс має витончений та неординарний вигляд.

Блиск і золото: акценти з фольгою

Декілька золотих акцентів — фольга, блискітки чи гліттер — миттєво зроблять ваш манікюр святковим і гламурним. Додайте блиск на один-два нігті чи створіть неординанрний арт-дизайн — такий варіант ідеально пасує для вечірніх виходів.

Абстрактні мотиви у природних тонах

Поєднуйте оливковий з чорним, бежевим і коричневим для створення абстрактних композицій. Додайте кілька геометричних ліній, крапель або золотого акценту — і ваш манікюр перетвориться на мініатюрне мистецтво у стилі «модерн».

Ар-деко на кінчиках пальців

Натхненням для цього дизайну стали гламурні 1920-ті. Кутисті лінії, золоті деталі та чіткі геометричні форми додають оливковому кольору нотку ретро-розкоші. Такий дизайн має дуже ефектний вигляд на коротких нігтях квадратної форми.

Яскраво-оливковий манікюр

Оливковий колір має безліч варіацій — від насиченого зеленого з жовтим підтоном до світло-пастельного. Сміливо експериментуйте з палітрою — яскравіші варіанти ідеально підходять для весняного та літнього періоду.

Перцево-оливковий мікс

Якщо хочете чогось екстраординарного, додайте до оливкової бази червоні завитки чи акценти у стилі «паприка». Такий дизайн має свіжий, грайливий вигляд та асоціюється з середземноморським шиком.

Гра з простором

Сучасні нейл-дизайни все частіше використовують частину нігтя без покриття, яка стає елементом композиції. Оливковий у поєднанні з прозорими «віконцями», золотими лініями чи геометричними вставками має мінімалістичний, але дуже стильний вигляд.

Шаховий принт

Одна з головних модних тенденцій — візерунок у стилі шахової дошки. Поєднайте його з однотонними нігтями, французькими тіпсами чи комбінуйте кольори: білий, кремовий тс оливковий — ідеальні партнери у такій стилістиці.

Кремові завитки на зеленому тлі

Нанесіть ніжні світлі завитки на насичену оливкову базу — це додасть вашому образу ніжності та витонченості. Такий манікюр має гарний вигляд як на коротких, так і на мигдалеподібних нігтях.

Квіткові мотиви та оливкова основа

Щоб передати весняну легкість або додати нотку романтики, комбінуйте оливкову основу з флористичними елементами. Білі, рожеві чи бежеві квіти на акцентних нігтях створять ніжний та природний образ.

Оливково-зелений манікюр — це універсальний вибір для жінок, які шукають баланс між класикою та сучасними тенденціями. Він має ефектний, але не кричущий вигляд, підходить під будь-який сезон і додає нотку витонченості кожному образу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie