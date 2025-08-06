Оновіть свій манікюр до кінця літа: 10 кольорів, які варто спробувати вже у серпні

Хромований манікюр / © Credits

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Видання Real Simple підготувала велику добірку актуальних кольорів та ідей манікюру на серпень, які пасуватимуть як для останніх пляжних днів, так і для вечорів на терасі з вином або підготовки до осінніх образів.

Французький манікюр

Френч — це безсмертна класика, яка пасує до будь-якого образу. У серпні, коли триває весільний сезон, традиційний французький манікюр або омбре-версія з білими кінчиками — ідеальний вибір як для нареченої, так і для гостей. Додайте трохи страз, перлин або 3D-дизайну та матимете витончений образ із ноткою розкоші.

Соковитий корал

Корал — універсальний колір для кінця літа. Він поєднує яскравість літа та теплоту майбутньої осені. Цей відтінок має чудовий вигляд на засмаглій шкірі, підходить для подорожей, бранчів або фотосесій під пальмами. Він точно не залишиться непоміченим.

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Мілленіальний рожевий

Цей приглушений рожевий став класикою ще кілька років тому, але втрачати свою актуальність він не збирається. Має стриманий, витончений та дорослий вигляд, ідеально підходить як для офісу, так і для романтичного побачення, а головне, він гармонійно поєднується з будь-яким тоном шкіри.

Молочно-білий

Білий — це синонім чистоти та елегантності. Молочний чи лляний відтінок білого має делікатний, ніжний та дуже стильний вигляд. Особливо пасує тим, хто любить мінімалізм у всьому, — від одягу до нігтів.

Вогняно-червоний

Серпень — ідеальний час, щоб нарешті наважитися на спокусливий червоний манікюр. Він має сміливий та сексуальний вигляд, але доречний у стриманіших образах. Це колір сили, впевненості та пристрасті, саме те, що потрібно наприкінці літа.

«Желейний» рожевий

Якщо ви шукаєте щось легке, свіже та природне, саме прозорий рожевий із «желейним» ефектом надасть нігтям здорового блиску та матиме «чистий» вигляд. Ідеально для прихильниць стилю «clean girl» — мінімалістичного, доглянутого та максимально натурального образу.

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Персиковий із шимером

Персиковий — це тепла альтернатива рожевому, менш «дівоча», але все ще ніжна. Легкий золотавий відтінок чудово підкреслює засмагу. А якщо ви додасте трохи блиску чи шимера, то створите ефект об’єму та сяйва.

Хромована блакить

Світло-бузковий з блакитним підтоном — мрійливий, ніжний та дуже модний відтінок. А якщо зверху нанести перламутрове чи хромоване покриття з рожево-фіолетовим блиском, отримаєте космічний ефект, який змінюється за кожного руху руки.

Хромований рожевий із позолотою

Рожеве золото у хромованій варіації — чудове рішення для тих, хто хоче мати яскравий, але вишуканий вигляд. Цей колір особливо красиво переливається на сонці, додає розкішності навіть найпростішому образу. Підійде як для пляжу, так і для вечірки.

Сапфірова аура

Цей варіант ідеальний для тих, хто вже скучив за осінньою атмосферою. Насичений синій із напівпрозорою аурою має розкішний, глибокий та чарівний вигляд. Наче останній спалах літа перед затишною осінню.

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Серпень — перехідний місяць, коли можна бути сміливою, романтичною чи мінімалістичною. Кожен із кольорів цієї добірки відображає певний настрій, стан душі та момент життя. Оновіть свій манікюр — і ви відчуєте, як маленька деталь може все змінити.