Оригінальні стрижки, які створять ілюзію обʼємного волосся: добірка ідей

Кожна жінка час від часу стикається з викликами, пов’язаними з волоссям: неслухняні кучері, надмірна сухість, ламкість, але для власниць тонкого волосся головним ворогом стає відсутність об’єму. Причин цьому безліч – від надмірного використання засобів для укладання до пошкодження волосся агресивними процедурами.

Видання Real Simple поділилося секретами зачісок, які допоможуть створити ілюзію густого та розкішного волосся. Виявляється, лише кілька вміло виконаних рухів ножицями можуть кардинально змінити вигляд вашої шевелюри.

Проте мало хто знає, що неправильно підібрана стрижка може зробити тонке волосся ще пласкішим. Так, звички догляду важливі, але першим кроком до створення бажаного об’єму є правильно підібрана стрижка, яка допоможе зняти зайве навантаження з вашого волосся та надати йому пишності.

Знайти спільну мову зі своїм перукарем може бути непросто, особливо якщо ви не знайомі з професійною термінологією. Саме тому ви можете показати йому одну із запропонованих, щоб створити об’єм.

Рівний зріз

Якщо ви бажаєте зберегти довжину, але мрієте про густіше волосся, обирайте рівну зачіску. Вона формує чітку, рівну лінію по всій довжині, а це створює враження щільніших і густіших пасом. Така зачіска не тільки має розкішний вигляд, а й легко піддається укладанню.

Боб

Цей варіант – ідеальна "підтяжка обличчя" за допомогою волосся. Завдяки своїй формі він додає густоти та текстури, створює ефектний об’єм навіть без укладання. Довжина може варіюватися від підборіддя до плечей, а центральний проділ додасть симетрії.

Градуйована стрижка

Градуйовані стрижки передбачають збереження основної густоти волосся у ділянці потилиці, це допомагає створити візуальний ефект об’ємної зачіски. Завдяки плавному переходу довжини шари зберігають форму та не обтяжують пасма.

Асиметричний боб

Цей тренд знову повертається в моду. Стрижка передбачає нерівномірну довжину з різницею між правою та лівою частинами, це додає грайливості та витонченості образу.

Довжина до ключиці

Цей варіант чудово підходить для тих, хто хоче залишити волосся середньої довжини. Завдяки рівному зрізу воно здається густішим і здоровішим, а довжина до ключиці дозволяє експериментувати зі стилями.

Подовжене шарування з обрамленням обличчя

Додатковий об’єм створюється шляхом шаруватої стрижки. Обрамлення обличчя робить зачіску виразнішою, а пасма мають природно пишний вигляд.

"Вовчі" пасма

Цей варіант поєднує у собі легку недбалість та об’єм. Ідеально пасує тим, хто любить текстурні зачіски.

Чубчик на бік

Коса гривка створює ілюзію додаткового об’єму, додає зачісці легкості та рухливості.

Довга гривка

Цей варіант пасує тим, хто хоче зберегти довжину, але додати волоссю густоти шляхом піднятого коріння.

Мінімум з боків і текстурований верх

Рішення для найсміливіших. Фокус зміщується на маківку, завдяки чому створюється ефект густого волосся.

Зачіска "Ананас"

Цей варіант ідеальний для кучерявого волосся – воно збирається високо на маківці, це додає об’єм і формує стильний образ.

Боб із чубчиком-шторкою

Комбінація об’ємного бобу та грайливого чубка створює ідеальний баланс між структурованістю та легкістю.

Обирайте свій ідеальний варіант і насолоджуйтесь пишністю вашого волосся.

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