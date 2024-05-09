Оригінальний пучок із волосся швидкоруч

Мрія кожної дівчини – прокинутись зранку вже з укладкою або стильною зачіскою. Не витрачати на її створення багато часу і завжди мати вигляд на всі 100%. Сьогодні поділимося з вами відео, як зробити швидкий та красивий європейський пучок для волосся.

Певно ви неодноразово скролили стрічку у пошуку дійсного красивої та стильної зачіски, і там можна знайти величезну кількість варіацій хвостів, пучків і кіс, але як тільки доходять руки спробувати зробити їх на власній голові, подекуди трапляються казуси, і ми вирішуємо йти з розпущеним волоссям.

Декілька таких ситуацій - і руки просто опускаються пробувати щось нове, але ми впевнені, що цей пучок, який представила на своїй сторінці reyhan makeup.1988, в вас точно вийде. Якщо з першого разу ні, то з другого точно. Бо у результаті у вас вийде елегантна, красива та естетична зачіска, що пасуватиме як до вечірнього вбрання, так і для повсякденного або робочого життя.

Тож, все, що вам знадобиться це резинка і крабик для волосся.

Робимо невисокий хвіст

Відтягуємо трохи гумку

Розділяємо відтягнуте волосся

Знизу вверх просовуємо гумку з хвостиком, але не до кінця

Перегортаємо прядку, що витягли таким чином, аби не було видно гумку

Закріплюємо все крабиком

Спереду можете дістати одну, дві прядки. Швидко і просто у вас елегантна зачіска, з якою зранку можна вирушити на роботу, а ввечері на побачення навіть до королівського палацу. Якщо у вас максимально неслухняне волосся, можна акуратно закріпити все спеціальними мусом, пудрою, спреєм, або лаком.

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