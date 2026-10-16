Осінній макіяж: тренди, які освіжать образ після 40 років

Осінній макіяж / © Credits

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Осінній б’юті-сезон пропонує змінити підхід до макіяжу та замість графічної чіткості обрати м’які переходи, замість чорного — коричнева туш, а звичні сірі smoky eyes поступаються місцем насиченим винним відтінкам. Візажист Джессі Вокер пояснила, як адаптувати ці тренди до повсякденного життя, зокрема якщо хочеться підкреслити риси обличчя, але не перевантажити образ, про це розповіло видання HELLO!

Коричнева туш замість чорної

Коричнева туш знову у центрі уваги, вона підкреслює вії, але створює м’якший та природніший ефект, ніж класична чорна. Відтінки з рудуватим підтоном додають теплоти, а нейтральні коричневі пасують тим, хто цінує стриманий макіяж.

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Секрет вдалого результату — підібрати колір до відтінку очей та не забувати про щипці для завивання вій. Джессі також радить не боятися нашаровування, нанесіть перший шар на одне око, поки він підсихає, перейдіть до другого, а потім поверніться до першого для другого нанесення. Так можна отримати виразний погляд без надмірної драматичності.

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Ефект м’якості у кожній деталі

Це тренд про макіяж із делікатно розтушованими краями, який має невимушений, проте продуманий вигляд. Жодних надто різких контурів або відчуття маски риси обличчя залишаються у центрі уваги.

Щоб повторити цей ефект, візажист радить працювати у межах однієї колірної гами. Теплі карамельні, бежеві та коричневі відтінки легко поєднуються між собою та допомагають створити гармонійний образ. Головне — ретельно розтушовувати кордони та не перевантажувати обличчя контрастами.

Бордовий smoky eyes замість сірого

Класичний smoky eyes отримує нове прочитання, замість холодних сірих тіней — насичений бордо. Цей відтінок додає глибини погляду, але водночас має м’якший за традиційні темні кольори вигляд.

За словами Вокер, бордовий пасує різним відтінкам очей та дає змогу експериментувати з кольором, але не виходити за межі елегантного макіяжу. Для завершеного образу візажистка радить замінити чорну туш на темно-коричневу, бо так очі залишатимуться виразними, а загальна палітра матиме цілісний вигляд.

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Червоний тинт для губ

Якщо вам хочеться яскраво-червоних губ, проте ви не маєте бажання постійно оновлювати помаду, спробуйте тинт. Він залишає на губах легкий відтінок і створює ефект природного кольору, а не щільного покриття.

Сучасні формули допомагають уникнути відчуття сухості. Упродовж дня можна додавати бальзам для більшого зволоження та делікатного сяйва. А щоб образ мав завершений вигляд, поєднайте червоний тинт із тушшю теплого цегляно-коричневого відтінку. Вийде невимушений французький шик із ноткою витонченості.

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