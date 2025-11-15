Осінній манікюр: 9 відтінків, які будуть актуальні у листопаді / © Credits

Саме в цьому місяці на нігтях чудовий вигляд мають насичені відтінки, які перегукуються з теплими кольорами листя, гарбуза та шоколаду. Видання Real Simple зібрало рекомендації щодо манікюру та назвало дев’ять кольорів, які зараз найчастіше обирають.

Темна журавлина

Ідеальний варіант для тих, хто хоче червоного, але не надто яскравого. Насичений ягідний відтінок із холодним підтоном чудово поєднує осінню теплоту та святкову атмосферу. Це класика, яка переходить від осені до святкового сезону.

Гірчичний

Цей теплий та насичений відтінок жовтого нагадує мед та осіннє сонце. Він ідеально пасує для тих, хто любить незвичні, але м’які кольори, які підкреслюють сезонні відтінки у гардеробі.

Зелений металік

Для фанатів зелених відтінків і блиску — багатий зелений з легким шимером. Металік зараз у тренді, і цей відтінок додає магії осінньому образу.

Бордо

Розкішний бордовий, який нагадує вино, ідеальний для холодних місяців. Класичний та водночас елегантний відтінок, який додає будь-якому образу витонченості.

Гарбузовий

Теплий помаранчево-червоний із коричневим підтоном, який нагадує гарбузовий пиріг — затишний та сезонний відтінок.

Мокка

Насичені шоколадні відтінки — від лате до темного шоколаду. Ідеально для класичного, але стильного манікюру, який пасує до будь-якого образу.

Оливковий

Кремовий оливковий відтінок — новий фаворит осені. Насичений, але водночас м’який та цікавий, він легко вписується у будь-який повсякденний образ.

Сливовий

Для тих, хто не боїться фіолетового: глибокий сливовий відтінок поєднує грайливість і елегантність, але залишається природним і «земляним».

Еспресо

Чорнувато-коричневий відтінок для тих, хто любить класику з несподіваним поворотом. Вишукано та стильно.

Листопадовий манікюр — це гра відтінків між осінньою теплотою та зимовою загадковістю. Від ягідних бордових до шоколадних і оливкових, коли ви обираєте будь-який із цих кольорів, ви гарантовано додаєте образу елегантності та сезонного настрою.