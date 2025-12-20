Овально-квадратна форма нігтів: 11 ідей манікюру

Овально-квадратна форма нігтів / © Credits

Коли справа доходить до дизайну, ця форма справді грає на руку, вона ідеальна для витончених градієнтів, сміливих французьких ліній та навіть яскравого абстрактного мистецтва. Видання Real Simple зібрало 11 найстильніших ідей для манікюру на овально-квадратну форму.

Пастельний діагональний френч

Геометричний твіст класичного французького манікюру. Ніжні пастельні кольори наносяться по діагоналі на кінчики нігтів поверх молочного рожевого базового покриття. Ідеально підкреслює форму, додає сучасності та легкості.

Ретро-манікюр

Ностальгія за 70-ми у вигляді яскравих, великих ромашок, абстрактних зигзагів і чорно-білих шахових елементів. Такий манікюр точно додасть веселого настрою та стане яскравим акцентом в образі.

Глянцевий нюд

Для тих, хто любить мінімалізм і «чисту розкіш» підійдуть прозорі чи молочно-бежеві відтінки з глянцем. Ідеальний вибір для природної елегантності.

Гепардовий манікюр

Хижий стиль для сміливих. Оберіть два тональні відтінки — від рожевого до червоного, лілового чи класичного чорного. Овально-квадратна форма дає більше поверхні для дизайну, а манікюр виходить стильним та виразним.

Квіткові рамки

Ідея для весняного настрою у будь-який сезон. Квіткові елементи у рамці мають особливо милий на овально-квадратних нігтях. Спробуйте поєднання темно-синього та кремового чи експериментуйте з власними кольорами.

Космічний дизайн

Завжди актуально: зірки на синьому чи темному фоні. Додайте золоті акценти та нігті набудуть елегантного, але невимушеного вигляду.

Манікюр із плямами та місяцями

Спокійний, але з легким драматичним ефектом. Кілька акцентних нігтів з золотими місяцями додають гармонії та м’якості формі.

Французький

Класика елегантності: молочний чи бежевий фон і тонка біла смужка на кінчику. Овально-квадратна форма робить цей дизайн легким і жіночним, без зайвої суворості.

Супермодельний френч

Якщо хочеться чогось яскравішого: неонові, чорні чи червоні кінчики. Ретро-деталь 90-х у сучасному виконанні має сміливий та стильний вигляд.

М’який градієнт

Легке розтушування пастельних або нейтральних тонів робить нігті довшими та природними. Ідеально підходить для тих, хто любить чистий, акуратний вигляд.

Абстрактне мистецтво

Для справжніх творчих натур. Овально-квадратна форма дає достатньо місця для кольорових плям та контрастних чорних акцентів, навіть на коротких нігтях.

Секрет ідеального манікюру на овально нігтях простий: баланс між елегантністю та індивідуальністю. Трохи пастельних тонів, трішки глянцю, крапля абстрактного мистецтва та ваші руки готові до будь-якої події.