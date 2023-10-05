Пахнутимуть весь день: простий трюк, який зробить будь-які духи суперстійкими

Не всі парфуми можуть протриматися на шкірі весь день. Деякі аромати не вирізняються особливою стійкістю, і це засмучує.

Часом аромати вивітрюються так швидко, що нам доводиться носити із собою флакон чи пробник, щоб наносити духи на шкіру повторно протягом дня. Це незручно і, будьмо відверті, дорого.

Якщо ваші улюблені парфуми не вирізняються стійкістю, не варто засмучуватися. Вам треба взяти на озброєння один простий трюк, який демонструє у своєму TikTok Емма Мак.

Все, що вам потрібно – це вазелін (ви також можете використовувати будь-який інший крем без запаху).

Нанесіть вазелін на ті ділянки шкіри, куди зазвичай розпорошуєте парфуми, потім нанесіть туди ж духи. Тепер ваш аромат протримається набагато довше.

Секрет цього методу полягає в тому, що вазелін, власне, є олією, тому він зв'язується з олійною фазою парфумів. Це означає, що він діє як фіксатор парфумів на шкірі, що своєю чергою змушує аромат сильніше прилипати й довше триматися. Вазелін також діє як така собі губка, вбираючи парфумерне масло і поступово вивільняючи його з часом краще, ніж це може зробити наша шкіра.

Цей простий прийом насправді може продовжити вдвічі термін дії навіть легкої туалетної води і, найголовніше, зовсім не спотворить аромат.

@0emmamac My fav trick to make my scent останній alllll day ♬ original sound — EMMA MAC

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