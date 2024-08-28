Парфуми: куди та як правильно наносити

Нанесення парфумів — ймовірно, останній крок у рутині вашого догляду за собою. Нанесли тут, намастили там і можна бігти у справах. Але не все так просто, як може здатися.

У носінні ароматів існує багато нюансів, які можуть вплинути на їхню тривалість. Місця, на які ви наносите парфуми, кількість розпилень, а також умови їхнього зберігання можуть значно вплинути на те, як довго аромат залишатиметься на вашій шкірі. На сторінці Aromagolic розповіли, як правильно наносити парфуми на тіло, щоб вони трималися якомога довше.

Не треба так робити:

Не бажано абикуди наносити парфуми. Користі від цього не буде та аромат зникне раніше, ніж мав би;

Не можна розтирати аромат на запʼясті. Це одна з перших ароматичних звичок, яких ми коли-небудь навчилися, бо так робили наші бабусі та мама. Проте втирання парфумів у шкіру призводить до того, що верхні ноти аромату зникають і випаровуються, перш ніж вони встигнуть осісти на ній. Втирання аромату у шкіру викликає тертя, яке може нагріти її та змінити аромат;

Не треба наносити його на волосся. Спирт буде його сушити;

Не зберігайте свій аромат у ванній кімнаті. Пара від душу може взаємодіяти з ним. Вода, вологість і різка зміна температури можуть змінити композицію аромату та скоротити термін придатності вашого улюбленого флакона.

Крім того, будь-яке світло (особливо сонячне) може зіпсувати ноти парфуму.

Як наносити парфуми:

Парфуми необхідно наносити на чисту шкіру після душу;

Наносити їх потрібно на точки пульсу, адже там хороший кровообіг;

Це зона під колінами, шия, внутрішній бік ліктів і запʼястя. Це теплі точки на вашому тілі, які випромінюють тепло й воно допомагає аромату розкритися. Наносьте парфуми бризкаючи на кілька або всі з них. Це дозволить аромату триматися протягом усього дня.

Можна нанести парфуми на гребінець та розчесати волосся;

Нанесення парфумів на одяг дозволить аромату триматися протягом дня. Однак, будьте обережні, парфуми можуть залишити сліди на тканині, особливо, якщо це шовк. Аромат взаємодіє з тканиною та може звучати трохи інакше, ніж на шкірі. Проте, це все ще будуть ваші парфуми та ваш аромат. Можете спробувати розпилити їх у повітрі, а потім зайти в ароматну хмару. Бризніть трохи на внутрішню підкладку пальта чи жакета.

Зберігайте парфуми в прохолодному, темному та сухому місці. Флакончик краще тримати у рідній упаковці. Вони зазвичай розроблені для того, щоб забезпечити оптимальні умови для зберігання ваших парфумів. Пам'ятайте, у всіх нас різні типи шкіри й на одній людині парфум закріпиться краще та на довше, ніж на іншій. Але те, як ви його наносите, дуже сильно впливає на те, як довго вони огортатимуть вас вуаллю свого аромату.

Читайте також: