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Патріотичний манікюр: ідеї дизайну

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Патріотичний манікюр: ідеї дизайну

Синьо-жовті кольори зараз в тренді. Тож для натхнення ми підготували для вас добірку патріотичних дизайнів манікюру.

Для тих, хто перебуває у більш-менш безпеці, психологи радять потішити себе чимось із мирного життя – тим, чим ви звикли себе тішити завжди. Це можуть бути бюті-ритуали або манікюр. Таким чином ви також підтримаєте і кругообіг грошей у нашій економіці.

Ми зібрали для вас добірку дизайнів патріотичного манікюру - синьо-жовтого чи блакитно-жовтого у різних варіаціях та з популярними нині фразами. Сподіваємося, вона вас надихне.

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