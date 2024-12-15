Педикюр: 12 порад для легкого домашнього догляду

Салонний педикюр — справжнє задоволення, адже це розслаблення та догляд за нігтями. Але домашній педикюр може стати чудовою альтернативою, якщо дотримуватись простих порад і правил.

Видання Real Simple підготувало 12 рекомендацій, які допоможуть вам створити власний спа-ритуал удома. Це не лише економія коштів, але й чудовий спосіб розслабитися.

Зберіть усе необхідне

Щоб домашній педикюр відчувався як салонний, підготуйте такі засоби:

Пилка для стоп або пенза

Чисті рушники

Пилка для нігтів

Щипці для обрізання нігтів

Апельсинова паличка для кутикули

Зволожувальний лосьйон

Олія для кутикули

Лак для нігтів

Базове покриття

Засіб для зняття лаку

Для додаткового ефекту спа можна зробити ванночку із сіллю та, маску для ніг. Запаліть ароматичну свічку чи приготуйте воду з огірком і м'ятою.

Вдалий час

Робіть педикюр ввечері, коли ви не плануєте нікуди йти. Це допоможе уникнути розмазування лаку, адже ви зможете спокійно відпочивати після процедури. Ідеально — перед сном під час перегляду улюбленого серіалу.

Дайте нігтям висохнути після ванни

Ванна — важливий етап, який пом’якшує шкіру та кутикулу. Але після неї потрібно дати нігтям висохнути щонайменше 30 хвилин. Якщо нанести лак на вологі нігті, він швидше почне відшаровуватися.

Спробуйте пілінг для ніг

Якщо у вас немає часу на повноцінну ванну та оброблення пемзою, використовуйте пілінг для ніг. Маски-пілінги, наприклад, з кислотами, поступово видаляють ороговілі клітини. Це зручно й ефективно, результат буде помітним за кілька днів.

Уникайте використання олії перед нанесенням лаку

Перед тим як фарбувати нігті, переконайтеся, що на них немає залишків олії чи крему. Протріть нігті ватним диском із засобом для зняття лаку чи спиртом. Це забезпечить краще зчеплення лаку з нігтем.

Починайте з великого пальця

Спершу нанесіть лак на великий палець. Це дозволить йому висохнути, поки ви будете фарбувати інші пальці та зменшить ризик змазування.

Робіть педикюр по одній нозі

Фарбуйте нігті на одній нозі, а потім переходьте до іншої. Починайте з базового покриття, нанесіть два шари кольорового лаку та завершіть верхнім покриттям. Так кожен шар матиме час висохнути, але не пересохне.

Використовуйте базове покриття

Базовий шар забезпечує краще зчеплення лаку з нігтем і запобігає пошкодженню. Це особливо важливо, якщо ви використовуєте темні відтінки.

Наносьте тонкі шари лаку

Тонкі шари лаку забезпечують рівномірне покриття. Протріть пензлик об край флакона, щоб уникнути надлишку лаку.

Не забувайте про верхнє покриття

Прозоре верхнє покриття допоможе захистити лак від сколів та надасть нігтям блиску. Щоб педикюр тримався довше, оновлюйте верхній шар кожні кілька днів.

Олія для кутикули

Олія для кутикули допоможе зволожити шкіру навколо нігтів і надасть їм здоровий вигляд. Якщо потрібно одягнути шкарпетки одразу після педикюру, нанесіть олію та обгорніть пальці плівкою. Це захистить лак від змазування.

Видалення зайвого лаку

Якщо лак випадково потрапив на шкіру, зачекайте, поки він висохне. Потім намажте ноги лосьйоном і надіньте товсті шкарпетки. Зайвий лак легко відшарується.

Як часто потрібно робити педикюр

Педикюр варто робити кожні 4-6 тижнів. Якщо ви часто перебуваєте в умовах, де ноги швидко забруднюються, розгляньте можливість робити процедуру кожні два тижні.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зробити педикюр не гірше, ніж у салоні та отримати задоволення від догляду за собою.

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