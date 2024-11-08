Перлинний блонд: який вигляд має наймодніший в цьому сезоні колір волосся

Холодна пора року — час, коли з’являються нові тренди. Хай то буде трендовий боб або цікава варіація блонду, перехід до зимових святкових настроїв надихає на оновлення стилю.

З настанням прохолоднішої погоди все більше людей вирішують змінити свій образ, обирають нові стильні зачіски та відтінки волосся, які захоплюють соціальні мережі. Видання Stylist розповіло, що в останніх модних кольорах переважають відтінки, які мають витончений вигляд і максимально наближені до природних тонів. Але для тих, хто прагне чогось яскравішого та інтенсивнішого, ніж м'який натуральний відтінок, перлинний блонд стає ідеальним варіантом. Це сяйливий, ніжний блонд з холодними, крижаними нотками, які надають волоссю ефект перлинну рівність та блиск.

Що таке перлинний блонд

Перлинний блонд — це крижано-білий відтінок з легким перламутровим відблиском, що створює м’який та водночас вишуканий вигляд. Він нагадує переливи перламутру, відтінки якого часто можна побачити в устричній раковині. Цей скандинавський стиль ідеально підходить для блондинок, які прагнуть досягти ефекту холодного блиску та особливо яскравого кольору. Він добре пасує тим, хто має натуральний світлий чи "мишачий" колір волосся, а також власницям світлої шкіри, адже підкреслить їхню природну ніжність.

Як підтримувати колір вдома

Для багатьох блондинок підтримувати чистий та ідеальний відтінок без допомоги салонів — справжній виклик. Один із найдієвіших способів зберегти яскравий та свіжий вигляд перлинного блонду — використовувати тонувальні засоби на основі фіолетових пігментів. Фіолетові відтінки чудово нейтралізують небажані жовтувато-мідні відтінки, які можуть з’явитися з часом. До того ж засіб з легкими рожевими тонами надає волоссю ще більше блиску та створює ефект світловідбивання. Також регулярне використання шампунів і кондиціонерів для холодних відтінків допоможе зберегти перлинний блиск і підтримувати здоровий вигляд волосся.

Перлинний блонд — ідеальне рішення для холодного сезону. З ним волосся матиме сяйливий та яскравий вигляд.

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