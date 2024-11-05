Плетена "Мальвінка": як зробити елегантну зачіску

Зачіска "Мальвінка" — класика, яка стала справжнім порятунком для тих, хто хоче мати елегантний вигляд і не витрачати багато часу на укладання.
Ця зачіска може стати цікавим акцентом вашого образу, якщо додати до неї цікавий плетений елемент. На сторінці _morganmaynor_ показали, як це зробити. Такий образ пасуватиме для будь-якого випадку — від повсякденних прогулянок до романтичних вечорів.
Що знадобиться:
- маленькі гумки для волосся (бажано прозорі);
- декоративна стрічка (вибирайте колір, який підходить під ваш одяг).
Що робити:
- Візьміть два невеликі пасма з передньої частини голови та з’єднайте їх позаду, закріпивши гумкою.
- Візьміть одне пасмо з хвостика "Мальвінки" та заплетіть тонку косу. Закріпіть її маленькою гумкою.
- Надягайте гумки на хвостик з косою. Треба, щоб коса залишалася посередині, а пасма по боках. Для додаткового об’єму та легкості злегка потягніть пасма з боків, створюючи ефект легкої недбалості.
- Коли ви дійдете до кінця, візьміть стрічку, оберніть її навколо першої гумки біля основи хвостика та зав’яжіть акуратний бантик.
Поради:
- Якщо у вас рівне волосся, текстуруючий спрей допоможе надати йому об’єму та зробить зачіску стійкішою.
- Не потрібно занадто натягувати волосся, щоб уникнути надмірного розпушування і зберегти легкість зачіски.
Плетена "Мальвінка" — універсальна зачіска, що підійде для дівчат і жінок будь-якого віку. Вона має легкий та романтичний акцент, який не перевантажує образ. Така зачіска буде доречною як для прогулянки, так і для роботи в офісі.
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