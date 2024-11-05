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Плетена "Мальвінка": як зробити елегантну зачіску

Плетена "Мальвінка": як зробити елегантну зачіску

Зачіска з плетінням / Фото: Credits

Зачіска "Мальвінка" — класика, яка стала справжнім порятунком для тих, хто хоче мати елегантний вигляд і не витрачати багато часу на укладання. 

Ця зачіска може стати цікавим акцентом вашого образу, якщо додати до неї цікавий плетений елемент. На сторінці _morganmaynor_ показали, як це зробити. Такий образ пасуватиме для будь-якого випадку — від повсякденних прогулянок до романтичних вечорів.

Що знадобиться:

  • маленькі гумки для волосся (бажано прозорі);
  • декоративна стрічка (вибирайте колір, який підходить під ваш одяг).

Що робити:

  1. Візьміть два невеликі пасма з передньої частини голови та з’єднайте їх позаду, закріпивши гумкою. 
  2. Візьміть одне пасмо з хвостика "Мальвінки" та заплетіть тонку косу. Закріпіть її маленькою гумкою.
  3. Надягайте гумки на хвостик з косою. Треба, щоб коса залишалася посередині, а пасма по боках. Для додаткового об’єму та легкості злегка потягніть пасма з боків, створюючи ефект легкої недбалості.
  4. Коли ви дійдете до кінця, візьміть стрічку, оберніть її навколо першої гумки біля основи хвостика та зав’яжіть акуратний бантик. 

Поради:

  • Якщо у вас рівне волосся, текстуруючий спрей допоможе надати йому об’єму та зробить зачіску стійкішою.
  • Не потрібно занадто натягувати волосся, щоб уникнути надмірного розпушування і зберегти легкість зачіски.

Плетена "Мальвінка" — універсальна зачіска, що підійде для дівчат і жінок будь-якого віку. Вона має легкий та романтичний акцент, який не перевантажує образ. Така зачіска буде доречною як для прогулянки, так і для роботи в офісі. 

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