Плетена "Мальвінка": як зробити елегантну зачіску

Зачіска "Мальвінка" — класика, яка стала справжнім порятунком для тих, хто хоче мати елегантний вигляд і не витрачати багато часу на укладання.

Ця зачіска може стати цікавим акцентом вашого образу, якщо додати до неї цікавий плетений елемент. На сторінці _morganmaynor_ показали, як це зробити. Такий образ пасуватиме для будь-якого випадку — від повсякденних прогулянок до романтичних вечорів.

Що знадобиться:

маленькі гумки для волосся (бажано прозорі);

декоративна стрічка (вибирайте колір, який підходить під ваш одяг).

Що робити:

Візьміть два невеликі пасма з передньої частини голови та з’єднайте їх позаду, закріпивши гумкою. Візьміть одне пасмо з хвостика "Мальвінки" та заплетіть тонку косу. Закріпіть її маленькою гумкою. Надягайте гумки на хвостик з косою. Треба, щоб коса залишалася посередині, а пасма по боках. Для додаткового об’єму та легкості злегка потягніть пасма з боків, створюючи ефект легкої недбалості. Коли ви дійдете до кінця, візьміть стрічку, оберніть її навколо першої гумки біля основи хвостика та зав’яжіть акуратний бантик.

Поради:

Якщо у вас рівне волосся, текстуруючий спрей допоможе надати йому об’єму та зробить зачіску стійкішою.

Не потрібно занадто натягувати волосся, щоб уникнути надмірного розпушування і зберегти легкість зачіски.

Плетена "Мальвінка" — універсальна зачіска, що підійде для дівчат і жінок будь-якого віку. Вона має легкий та романтичний акцент, який не перевантажує образ. Така зачіска буде доречною як для прогулянки, так і для роботи в офісі.

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