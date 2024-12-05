Плопінг: як висушити волосся, щоб у вас були пружні та красиві локони

Кучеряве волосся – справжній дар природи, але водночас і виклик для догляду. Одна з найпоширеніших проблем власниць кучерів – це небажана пухнастість після сушіння.

Однак на сторінці marisascurls розповіли про техніку, яка допоможе зберегти локони пружними та чіткими. Вона називається плопінг і вже встигла здобути прихильність багатьох жінок із хвилястим та кучерявим волоссям.

Що таке плопінг і чому він працює

Плопінг – це метод сушіння волосся без використання тепла, який допомагає підкреслити природну текстуру пасм. Ця техніка полягає у тому, щоб зібрати волосся на маківці за допомогою рушника чи футболки, створивши щось на зразок тюрбана. Завдяки такому підходу локони залишаються у "гармонійній"формі, а їхня структура зберігається до моменту повного висихання.

Переваги плопінгу:

Підкреслює природну текстуру волосся

Зменшує пухнастість

Скорочує час сушіння

Не потребує термічного впливу

Що робити

Крок 1. Підготуйте волосся

Успіх плопінгу починається з правильного миття.

Вимийте волосся шампунем і кондиціонером, а потім злегка відіжміть вологу. Розплутайте волосся гребінцем із широкими зубцями, поки воно ще мокре. Використовуйте рушник або футболку, щоб видалити зайву вологу, але не тріть волосся – це може пошкодити його текстуру. Далі нанесіть продукт для укладання, який допоможе зафіксувати локони. Вибирайте засоби на масляній основі без спирту. Вони зволожують волосся, додають йому легкості та природної пружності без неприємного ефекту склеювання.

Крок 2. Виконайте плопінг

Для плопінгу вам знадобиться футболка з м’якої тканини чи спеціальний рушник із мікрофібри.

З футболкою:

Розстеліть футболку на рівній поверхні так, щоб рукави були ближче до вас. Нахиліть голову вниз і акуратно помістіть волосся у центр тканини, починаючи з кінчиків. Підніміть нижню частину футболки до потилиці та обгорніть її навколо голови. Зав’яжіть рукави футболки на маківці або на лобі, утворюючи щільний тюрбан.

З рушником:

Використовуйте легкий рушник із мікрофібри.

Розташуйте рушник горизонтально, виконайте ті ж кроки, що й із футболкою та закріпіть його, обгорнувши краї навколо голови.

Крок 3. Час очікування

Плопінг займає від 10 до 20 хвилин. Цього часу достатньо, щоб зайва волога вбралася у тканину, а локони набули правильної форми. Залиште тюрбан на голові та займайтеся своїми справами, поки волосся висихає.

Після зняття рушника чи футболки волосся буде майже сухим і збереже форму ідеальних локонів. Завдяки відсутності теплового впливу ваші кучері матимуть природний вигляд, без зайвої пухнастості чи пошкоджень.

Поради:

Використовуйте м’які тканини (футболки чи мікрофібру), щоб уникнути ламкості волосся.

Не чекайте, поки волосся стане повністю сухим у рушнику. Це може спричинити сплутування.

Якщо у вас пряме волосся, спробуйте плопінг для створення легкої текстурної хвилястості.

Техніка плопінгу – простий спосіб догляду за кучерявим волоссям, який дозволяє отримати ідеальні локони без термічного впливу. Спробуйте її наступного разу, коли будете сушити волосся та насолоджуйтеся блискучими пасмами, які матимуть вигляд ніби після професійного укладання.

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