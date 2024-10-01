Подовжений боб: ідеальна зачіска для тих, кому не пасує коротке волосся

Наразі ми живемо в часи боб-каре, проте не всі готові попрощатися із довжиною свого волосся. Якщо це про вас, то варто звернути увагу на один із варіантів боба — по плечі.

Видання Stylist розповіло про зачіску "clavi-cut", або подовжений боб. Її ще називають довжиною по плечі чи ключиці. Отже, якщо ви хочете боб, а його класична довжина вам не пасує, обирайте подовжений варіант.

Ця зачіска отримала свою назву завдяки довжині до ключиці та спеціально "оформленому" волоссю у стилі боб. Вона має елегантний вигляд і підходить тим, хто хоче мати стильний, але зручний образ. Ця зачіска для тих, хто хоче приєднатися до власниць боб-каре, але не втрачаючи довжини.

Фаза відростання волосся, особливо до плечей, вимагає значного терпіння, адже ви обмежені у виборі технік його оформлення, наприклад, шарування чи текстурування. Подовжений боб може полегшити перехід від короткої до середньої довжини волосся. Можна сказати, що це універсальна зачіска, адже ви можете зробити високий та низький хвіст, об'ємний пучок, а розпущене волосся не буде сильно заважати. Ви можете створити хвилі чи локони, завдяки яким волосся трохи підскочить до довжини класичного боба.

Основне завдання — створити "чітку, але трохи розмиту горизонтальну лінію", що буде йти паралельно ключицям. Такий підхід гарно пасує жінкам, з тонким та середньої щільності волоссям, адже м’які шари не забирають довжини, а навпаки, надають зачісці легкість та об'єм.

Подовжений боб — це не лише стильна зачіска, а й безмежне поле для творчості. Експериментуйте з різними укладками, щоб знайти свій ідеальний образ. Вибирайте стиль, що відповідає вашому настрою та події, і насолоджуйтеся всіма перевагами цієї універсальної зачіски.

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