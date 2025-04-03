Подвійна лінія губ / © Credits

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Серед нових б'юті-трендів – техніка подвійної лінії губ, яка допомагає візуально збільшити губи та надати їм виразності. Як правильно використовувати цю техніку, щоб отримати гармонійний і стильний результат, розповіло видання Real Simple.

Що таке подвійна лінія губ

Подвійна лінія губ – це техніка макіяжу, за якої підкреслюється як природний контур губ, так і так звана "червона межа" – лінія розмежування між губою та шкірою навколо неї. Використання двох контурних ліній додає губам об'єму та чіткості, робить їх виразнішими.

Кому варто спробувати

Ця техніка особливо корисна для тих, у кого природний колір губ майже не відрізняється від відтінку шкіри, а це візуально зменшує їхню виразність. Також вона чудово підходить для людей, які хочуть зробити губи чіткішими та візуально повнішими.

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Як створити ефект подвійної лінії губ

Очистьте губи та зволожте їх за допомогою бальзаму. Якщо шкіра губ суха, зробіть легкий пілінг, щоб позбутися лущення.

Вам знадобляться два відтінки:

Перший – на один-два тони темніший за природний колір губ. Ним окресліть контур губ у межах їх природної форми. Другий – ближчий до тону вашої шкіри. Ним окресліть межу трохи вище першої лінії.

Малюйте легкими, рівномірними штрихами, щоб створити чіткі, але природні лінії. Використовуйте якісний олівець для губ, стійкий до розмазування, щоб контури не зливалися між собою.

Помада повинна залишатися у межах внутрішнього контуру. Виберіть відтінок, який гармоніює з однією з ліній, щоб уникнути додавання третього кольору. Якщо хочете натуральнішого вигляду, замість помади можна використати прозорий блиск або бальзам.

Поради

Рекомендується дотримуватися балансу між чіткістю ліній та природністю. Олівець для губ має бути добре заточений, а нанесення – точним і акуратним. Якщо ви не впевнені у стійкості макіяжу, варто закріпити результат безбарвною пудрою чи фіксаційним спреєм.

Техніка подвійної лінії губ – це не просто тренд, а спосіб створити витончений та виразний макіяж. Дотримуючись простих правил нанесення, ви зможете досягти ідеального образу, який підкреслить вашу природну красу та додасть впевненості у собі.