Полігелеве покриття для нігтів: його переваги та недоліки, способи нанесення та зняття

Полігель — це нова гібридна формула, яка швидко набирає популярності у манікюрних салонах завдяки своїм унікальним властивостям. Він менш об'ємний, ніж акрил, не такий шкідливий, ніж гель, але при цьому настільки ж довговічний.
Видання RealSimple розповіло, про переваги та недоліки полігелю для нігтів, а також способи нанесення та видалення — усе це стане у пригоді тим, хто хоче знайти оптимальний варіант манікюру.
Кожен, хто відвідує манікюрні салони, напевно, знайомий із таким покриттями як гель, пудра та акрил. Але що ж таке полігель? Як його застосовувати та знімати, спробуємо розібратися.
Що таке полігелеві нігті
Полігель вважається гібридною формулою, яка поєднує довговічність акрилу та еластичність гелю для нарощування. Формула полігелю випускається у вигляді тюбика, схожого на зубну пасту. Його наносять безпосередньо на ніготь, формують до бажаної довжини та форми, а потім роблять твердим під гелевою лампою.
Полігель приблизно на 23% легший за акрил і на 16% легший за традиційні тверді гелі, але при цьому такий же міцний.
Як наносити полігелеві нігті
Існує два основних способи нанесення полігелю, обидва з яких є ефективними. Вибір методу залежить від уподобань майстра:
- З використанням гнучкого наконечника. Полігель видавлюють на повний гнучкий наконечник, наносять тонким шаром на наконечник, притискають до натурального нігтя та висушують під гелевою лампою.
- З використанням форм. Полігель наносять безпосередньо на ніготь і формують до бажаної форми та довжини та використовують спеціальні форми. Після цього продукт затверджують під лампою.
На відміну від акрилу, полігель найкраще наносити пензлем середнього розміру, а сам процес потребує затвердіння у гелевій лампі.
Як зняти полігелеві нігті
Процес зняття схожий на видалення гелевого покриття. Основне правило — не намагайтеся зірвати покриття, оскільки це може пошкодити натуральний ніготь.
Що робити:
Спочатку потрібно зняти верхнє покриття за допомогою пилки.
- Потім змочіть ватний диск ацетоном, прикладіть його до нігтя та обгорніть фольгою. Залиште на 10–15 хвилин.
- Після цього обережно зніміть залишки полігелю за допомогою пушера.
- Рекомендується замочувати нігті у теплому розчині мила та олії. Це підходить для старих покриттів, щоб продукт почав відшаровуватися.
Переваги полігелевих нігтів
- Менше хімікатів. Полігель не має різкого запаху, на відміну від акрилу. Це робить його безпечнішим для майстра та клієнта.
- Невелике пошкодження натуральних нігтів. Якщо полігель нанесено та знято правильно, він не завдає значної шкоди нігтям. Також він не потребує інтенсивного підпилювання.
- Легкість у формуванні. Полігель не твердне самостійно, поки його не помістити під лампу. Це дає більше часу для ідеального формування нігтів.
Недоліки полігелевих нігтів
Попри всі переваги, полігель має й певні недоліки:
- Висока ціна. Полігель зазвичай дорожчий за акрил та гель. З огляду на необхідність регулярного догляду, витрати можуть збільшуватися.
- Ультрафіолетове випромінювання. Для затвердіння полігелю потрібна лампа. Тривалий вплив ультрафіолетового чи LED-світла може бути шкідливим для шкіри.
- Догляд. Полігель потребує регулярного коригування, адже натуральні нігті відростають. Це вимагає часу та додаткових витрат.
Полігель — це сучасний та довговічний варіант манікюру, який чудово підходить для тих, хто цінує якість і комфорт. Обираючи цей матеріал, варто зважити всі його переваги та недоліки, а також звертатися до професіоналів, щоб мати якісний та гарний результат.
Ми також писали про те, як олія для кутикули збереже красу ваших рук і нігтів.
Читайте також: