Полігелеве покриття для нігтів: його переваги та недоліки, способи нанесення та зняття

Полігель — це нова гібридна формула, яка швидко набирає популярності у манікюрних салонах завдяки своїм унікальним властивостям. Він менш об'ємний, ніж акрил, не такий шкідливий, ніж гель, але при цьому настільки ж довговічний.

Видання RealSimple розповіло, про переваги та недоліки полігелю для нігтів, а також способи нанесення та видалення — усе це стане у пригоді тим, хто хоче знайти оптимальний варіант манікюру.

Кожен, хто відвідує манікюрні салони, напевно, знайомий із таким покриттями як гель, пудра та акрил. Але що ж таке полігель? Як його застосовувати та знімати, спробуємо розібратися.

Що таке полігелеві нігті

Полігель вважається гібридною формулою, яка поєднує довговічність акрилу та еластичність гелю для нарощування. Формула полігелю випускається у вигляді тюбика, схожого на зубну пасту. Його наносять безпосередньо на ніготь, формують до бажаної довжини та форми, а потім роблять твердим під гелевою лампою.

Полігель приблизно на 23% легший за акрил і на 16% легший за традиційні тверді гелі, але при цьому такий же міцний.

Як наносити полігелеві нігті

Існує два основних способи нанесення полігелю, обидва з яких є ефективними. Вибір методу залежить від уподобань майстра:

З використанням гнучкого наконечника. Полігель видавлюють на повний гнучкий наконечник, наносять тонким шаром на наконечник, притискають до натурального нігтя та висушують під гелевою лампою. З використанням форм. Полігель наносять безпосередньо на ніготь і формують до бажаної форми та довжини та використовують спеціальні форми. Після цього продукт затверджують під лампою.

На відміну від акрилу, полігель найкраще наносити пензлем середнього розміру, а сам процес потребує затвердіння у гелевій лампі.

Як зняти полігелеві нігті

Процес зняття схожий на видалення гелевого покриття. Основне правило — не намагайтеся зірвати покриття, оскільки це може пошкодити натуральний ніготь.

Що робити:

Спочатку потрібно зняти верхнє покриття за допомогою пилки.

Потім змочіть ватний диск ацетоном, прикладіть його до нігтя та обгорніть фольгою. Залиште на 10–15 хвилин. Після цього обережно зніміть залишки полігелю за допомогою пушера. Рекомендується замочувати нігті у теплому розчині мила та олії. Це підходить для старих покриттів, щоб продукт почав відшаровуватися.

Переваги полігелевих нігтів

Менше хімікатів. Полігель не має різкого запаху, на відміну від акрилу. Це робить його безпечнішим для майстра та клієнта. Невелике пошкодження натуральних нігтів. Якщо полігель нанесено та знято правильно, він не завдає значної шкоди нігтям. Також він не потребує інтенсивного підпилювання. Легкість у формуванні. Полігель не твердне самостійно, поки його не помістити під лампу. Це дає більше часу для ідеального формування нігтів.

Недоліки полігелевих нігтів

Попри всі переваги, полігель має й певні недоліки:

Висока ціна. Полігель зазвичай дорожчий за акрил та гель. З огляду на необхідність регулярного догляду, витрати можуть збільшуватися. Ультрафіолетове випромінювання. Для затвердіння полігелю потрібна лампа. Тривалий вплив ультрафіолетового чи LED-світла може бути шкідливим для шкіри. Догляд. Полігель потребує регулярного коригування, адже натуральні нігті відростають. Це вимагає часу та додаткових витрат.

Полігель — це сучасний та довговічний варіант манікюру, який чудово підходить для тих, хто цінує якість і комфорт. Обираючи цей матеріал, варто зважити всі його переваги та недоліки, а також звертатися до професіоналів, щоб мати якісний та гарний результат.

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