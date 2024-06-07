Помилки у стилі, що зроблять вас на 15 років старшою: секретами ділиться стилістка-перукарка

Краса починається з доглянутого волосся. Воно обрамляє ваше обличчя і може повністю змінити його вигляд, тож воно ніби рама картини.

Звичайно, догляд за шкірою, чистий одяг, доглянуті руки, фізичні вправи, достатня кількість сну і здорове харчування надзвичайно важливі для красивого, молодого і здорового зовнішнього вигляду. Але часто буває, що люди забувають про силу гарної укладки та зачіски, звертаючи уваги лише на сивину і те, що її треба зафарбувати, коли вона вже впадає в око.

Але стилістка та косметологиня Ґаніма Абдулла з The Right Hairstyles вважає, що укладка та доглянуте волосся мають напрочуд важливе значення для образа в цілому. Інтернет журналу Express вона розповіла про типові помилки жінок у догляді за волоссям і поділилась інформацією, як не додати собі "15+" років, а навпаки, виглядати стильно і молодо.

Секрети догляду:

Не доглянуте довге волосся

Незалежно від кольору та сивини, коротке волосся має приємніший вигляд для обличчя і може прибрати візуально декілька років. Дуже часто, володарки довгого волосся нехтують зачісками та воно має плаский, прилизаний вигляд. До того ж у такого волосся часто посічені кінчики, а це призводить до пухнастості та втрати блиску.

Ґаніма каже, що якщо волосся рідшає, то ідеальна максимальна довжина – до плечей, а точніше від вуха до плеча. Адже якщо волосся буде довшим воно матиме ще тонший вигляд і буде вас старити.

Звичайно, довге волосся – це дуже красиво, але якщо ви приділяєте йому достатньо уваги та догляду. Незалежно від віку, довге, доглянуте волосся – багатство, але, якщо ви розумієте, що маєте брак часу чи коштів, краще прибрати довжину. Так буде легше вам і ви матимете цікавіший вигляд.

Приборкання завитків

З віком рівень естрогену у жінок падає, це природний етап старіння і волосся може стати тоншим, ніж було замолоду, а через це воно стає більш схильним до завивання. Для того, щоб впоратись з цією проблемою і волосся мало більш доглянутий вигляд, треба обирати доглядові засоби, що не будуть його обтяжувати.

Це можуть бути незмивні кондиціонери, які ви наносите на пасма вже після миття голови. Також можна використати кілька крапель олії жожоба після того, як висушите його феном.

Якщо ви будете правильно доглядати за волоссям, яке змінюється, підберете необхідну косметику саме для кучерявого волосся, воно матиме чудовий вигляд, буде підкреслена його природна структура і вам буде легше з ним "потоваришувати".

Помилки у стилі, що зроблять вас на 15 років старшою / Фото: Credits

Стилізація

Коли ми говоримо про укладку, то, скоріше за все, мова йде про використання таких засобів як фен, випрямлячі чи бігуді. Все це нагріває волосся. Однак, Ґаніма каже, що крім цього, воно має вплив на корінь волосся, отже може зробити його тоншим. ЇЇ порада: якщо ви бажаєте випрямити волосся, то почніть робити це з середини вашої довжини. Це підрівняє його і збереже об’єм у коренів. Якщо почати це робити одразу від кореня, волосся може виглядати пласким, як казали колись наші бабусі "ніби корова лизала", а це, так чи інакше, зробить вас старшою на вигляд.

Ще стилістка зазначила, що коли ви випрямляєте волосся, то тягнути його треба від коренів вгору, а не вниз, так ви збережете і додасте об’єму. Якщо говорити про сушіння феном, то використовуйте велику круглу щітку і направляйте потік повітря не зверху пасма, а з-під низу, під корінь волосся.

Фарбування

Якщо ви не готові до власної сивини та хочете її приховати, на допомогу приходить фарбування. А найшвидшим способом приховати корені, що відросли, багато хто вважає, підфарбовування саме і лише коренів, та й так, щоб пофарбувалась шкіра. Нам здається, що так краще і довше не буде видно сивини. Ґаніма ж вважає, що це неправильно, бо у гонитві за молодим виглядом, саме таке нанесення фарби сприяє потоншенню волосся і його випадінню.

ЇЇ порада, ходити на фарбування до спеціалістів, які будуть підбирати колір, відтінок, фарбу та окислювач саме для вашого волосся відштовхуючись від його структури. Не ризикувати робити це вдома, адже потім лікування шкіри голови вийде набагато дорожчим.

Правильний догляд, розуміння якості та структури саме вашого волосся, відсутність сліпого слідування трендам і самовідданого бажання омолодитись за будь-яку ціну, зроблять вас стильною, привабливою та доглянутою жінкою, незалежно від кольору та довжини волосся.

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