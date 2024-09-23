Помилки у стилі, які зроблять вас старшою на вигляд: розповідає експерт

Волосся — одна з перших речей, на які люди звертають увагу. Правильний догляд за ним може значно покращити ваш зовнішній вигляд і самовідчуття.

Спеціально для видання express.co.uk стиліст Nick Willis розповів про кілька поширених помилок, які можуть візуально додати вам років. Існують ключові аспекти, на які варто звернути увагу, щоб ваше волосся залишалося неймовірним у будь-якому віці.

Колір волосся

Однією з найбільших помилок є невідповідний вибір кольору волосся. З віком колір обличчя може змінюватися, а втрата пігменту (меланоцитів) може зробити шкіру менш сяйливою. Тому, необхідно підібрати правильний відтінок волосся.

Тим, у кого сиве волосся, варто пам’ятати, що сивина може мати привабливий вигляд. Додавання темних відтінків, які плавно зливаються з природним кольором, може допомогти створити молодший вигляд. Краще обирати кольори, які не лише підкреслюють ваш стиль, але й відповідають вашому тону шкіри.

Довжина волосся

Існує стереотип, що жінки похилого віку мають коротко стригтися. Однак правильно оформлене довге або середньої довжини волосся може насправді "завадити візуальному старінню". Шарування та правильна форма додають обʼєм і "живий рух", а все це створює молодший вигляд. Важливо обирати стиль, який підходить саме вам і вашим рисам обличчя.

Догляд за волоссям

Якщо ви вирішили зберегти довжину волосся, необхідно обовʼязково дбати про його здоров’я. Використовуйте відновлювальні та зволожувальні маски, щоб забезпечити волосся всіма необхідними макроелементами. Консультації з фахівцем допоможуть вам обрати оптимальні продукти для укладання та догляду.

Зверніть увагу на:

Термозахист. Використовуйте спеціальні захисні засоби перед укладанням.

Регулярні стрижки. Підтримуйте форму волосся, відвідуючи перукаря кожні 6-8 тижнів.

Збалансоване харчування. Здорове харчування сприяє міцності та блиску волосся.

Правильно обраний колір, довжина та догляд можуть суттєво змінити ваш зовнішній вигляд. Пам’ятайте, що здорове волосся — це не лише питання стилю, але й вашої впевненості в собі.

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