Поради від візажистки: як зробити собі гарний макіяж та зачіску з квітами

Поради від візажистки: як зробити собі гарний макіяж та зачіску з квітами

Візажистка дала поради, як красиво нафарбуватися у домашніх умовах, підкресливши свою вроду.

Готуючись до виходу у світ, на святкування дня народження, похід на концерт, у ресторан, кінотеатр чи на побачення, дівчата та жінки завжди ламають голову над тим, який зробити собі макіяж і зачіску. Візажистка і засновниця б'юті-проєкту Nebo Makeup Марта Гунькало розповіла, як правильно зробити собі макіяж, на що звернути увагу, які підібрати відтінки, та якою зачіскою доповнити образ.

Марта Гунькало

Сьогодні ми проаналізуємо декілька образів, щоб отримати професійні інсайти для самостійного створення красивого образу.

Фото Марти Гунькало

Природність та акуратність - незмінна класика, і для досягнення гармонії макіяж потребує максимальної плавності у переходах. Якщо ми звернемо увагу на виконаний макіяж, то помітимо, що він не змінює риси обличчя, а навпаки - надає обличчю свіжості. Для досягнення результату плавних переходів необхідно промалювати повіки тональним кремом перед нанесенням тіней. Також не варто одразу наносити темні відтінки. Ідеальним варіантом буде розпочати макіяж очей з середньої насиченості кольору тіней і лише після цього додавати темні та світлі кольори.

Чудовим доповненням до образу стануть квіти. Потрібно обов'язково враховувати їхній відтінок, який має гармонійно доповнювати макіяж.

Фото Марти Гунькало

Кольорові акценти відображають наш хороший настрій. Проте сучасний макіяж змінюється і переходи в одній кольорові гамі заміняють акуратні акценти, які не суперечать елегантності макіяжу. Тож зовнішній кутик ока ми залишаємо нейтрального відтінку: сірого, гранітного, шоколадного, коричневого.

Фото Марти Гунькало

У пошуку натхнення для досконалого макіяжу стануть кольори з природи. Захід неба у рожевих тонах стали натхненням для створення картини та макіяжу в аналогічних відтінках. Своєю красою модель Соломія доповнила образ. Завдання правильного макіяжу - підкреслити найкращі риси правильними акцентами.

При якісному нашаруванні тіней та невеликому діапазоні розтушовки утворюються плавні переходи. Для візуального збільшення очей виствітлюємо внутрішній кутик ока.

Використання пучкових вій на зовнішній кутик ока допоможе зробити максимальний акцент на погляд.

Фото Марти Гунькало

У прояві прекрасного ми знаходимо себе і макіяж є одним із найсильніших проявів мистецтва на сьогодні у світі.

Фото Марти Гунькало

Макіяж у рожевих відтінках дуже доречний у весільних та випускних образах. Вони досконало доповнюють юний вік.

Цілісність аутфіту є обов'язковою і вона включає не лише зачіску та макіяж, але й сукню, акцесуари і деталі.

Зачіску можна прикрасити живими квітами. Гарніший вони матимуть вигляд у розпущеному волоссі.

Сучасність говорить нам про трансляцію відчуття легкості, коли на зміну складним формат приходять плавні лінії, а на місце пишних суконь приталені.

Фото Марти Гунькало

Також хочу звернути увагу, що не завжди колір одягу має повторюватись у відтінках макіяжу, хоча це і не є забороною. Більше уваги ми, візажисти, приділяємо кольоротипам зовнішності. Найважливішим є момент роботи з макіяжем очей. Обираючи відтінки, які підсилюють колір очей, ми отримуємо досконалий результат.

Найкращим помічником є хроматичне коло. Зверніть увагу, що рожевий стоїть навпроти зеленого, значить цей відтінок підкреслювати найбільш вдало. На фото приклад макіяжу, який я створювала із врахуванням цього правила. Тому зелений колір очей моделі є більш вираженим завдяки використанню рожевого відтінку тіней. Чудовим доповненням луку стали живі квіти.

Фото Марти Гунькало

Кольорову гаму також розділено на холодні та теплі кольори. І, якщо ваш кольоротип є холодним, то відтінки макіяжу мають бути аналогічними. Холодні відтінки додають свіжості. Варто враховувати власний рівень контрасності: якщо колір ваших очей не є темним, кольори та відтінки макіяжу мають бути малонасиченими. Чорний замінюємо сірим, а коричневий - бежевим.

Фото Марти Гунькало

Кольорові акценти - це завжди стильно, проте найважливіше правило залишається незмінним - плавність переходів.

Фото Марти Гунькало

Висвітлення внутрішнього кутика ока - це класика у макіяжі, але якщо очі втомлені, то цього робити не потрібно. Якщо очі не є втомлені, то світлий акцент зробить макіяж акуратнішим і візуально збільшить очі.

Усі світлі відтінки візуально збільшують та наближають, а темні навпаки - зменшують та віддаляють, тому навіть у випадку затемнення нижньої повіки елементи макіяжу потрібно промальовувати акуратно, створюючи делікатний акцент чіткості.

Фото Марти Гунькало

Звичні темні смокі-айси, виконані чорними тінями, цього сезону заміняють на відтінки, які наближені до природних. Максимальну виразність допоможе отримати присутність стрічкових або пучкових вій. На сьогодні різні бренди вдосконалили якість штучних вій, які за допогою спеціального професійного клею можна прикріпити до власних. Рекомендовано виконувати цю процедуру за допомогою пінцету, відступаючи від лінії росту власних вій 1-1,5 міліметри.

Фото Марти Гунькало

Чорно-білі акценти завжди відзеркалюють відчуття стилю, як у вечірньому, так і в діловому стилі. Денний макіяж – це не завжди відсутність тіней. Якщо макіяж виконаний акуратно з використанням матових тіней, то основною асоціацією стане слово "елегантність".

Слюда (блискітки) мають місце буде лише у випадку, якщо діловий стиль буде обрано для вечірнього заходу. Для денного образу від декору та помад із щільною текстурою рекомендовано відмовитись, замінивши їх легким блиском.

Фото Марти Гунькало

Макіяж буденного дня також дозволяє кольорові акценти, проте рухома повіка має залишатись нейтрального відтінку. Джинсові тканини найкраще доповнювати синім олівцем, пропрацювавши нижню повіку або лінії слизової. Також хочу звернути увагу, що кольорові акценти потребують щільно затонованого обличчя, щоб мати візально акуратніший вигляд. Створючи макіяж вранці, варто подбати, щоб з собою у косметичці ви мали матувальні серветки та пудру. Блиск на обличчі ні в якому разі не можна запудровувати пудрою. Спочатку обличчя потрібно промокнути матувальними серветками.

Фото Марти Гунькало

Чи залишається у моді усім звичний макіяж у натуральних тонах? Так!

Фото Марти Гунькало

Котонові сукні та мінімальний макіяж - найкращий вибір для будь-якого святкового заходу. Образ можна доповнити живими квітами. Найкраще заколювати їх невидимками, огортаючи стебельце прядками волосся. Для кріплення одної масивної квітки потрібно 7-11 невидимок.

Цікавим трендом також стали вивернуті пелюстки квітів. Самостійно навчитись так працювати з квітами можна, отримавши консультацію у професійного флориста.

Фото Марти Гунькало

Квіти завжди залишатимуть слід у серці кожної жінки, тому завжди пам'ятайте, що навіть у найсміливіших візуальних проявах ви будете знаходити відчуття впевненості, якщо будете керуватися власними відчуттями та бажаннями.

Залишайтесь прекрасними кожної миті і нехай ця пора стане для вас відображанням вашої краси мовою квітів.

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