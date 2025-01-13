Причини появи задирок та як їх позбутися 

Термін "задирка" походить від зовнішнього вигляду цього дрібного, але неприємного явища, це маленький відірваний шматочок шкіри чи кутикули, який звисає з нігтьового ложа. Хоча вони мають незначний вигляд, задирки можуть викликати дискомфорт і навіть біль.

Часто спокуса негайно позбутися їх стає майже непереборною. Проте важливо зрозуміти причини їхньої появи, щоб знайти правильний спосіб позбавлення та запобігання, а про це розповіло видання Real Simple.

Основні причини виникнення задирок

Суха шкіра . Це одна з найпоширеніших причин. Коли шкіра втрачає вологу, вона стає схильною до подразнень і розтріскування, а це спричиняє відривання кутикули чи шкіри біля нігтів.

. Це одна з найпоширеніших причин. Коли шкіра втрачає вологу, вона стає схильною до подразнень і розтріскування, а це спричиняє відривання кутикули чи шкіри біля нігтів. Фізичні пошкодження . Якщо ваші руки зазнають грубого впливу, наприклад, ви працюєте без рукавичок із хімічними речовинами чи виконуєте важку фізичну роботу, шкіра стає вразливішою до травм.

. Якщо ваші руки зазнають грубого впливу, наприклад, ви працюєте без рукавичок із хімічними речовинами чи виконуєте важку фізичну роботу, шкіра стає вразливішою до травм. Звичка гризти нігті чи колупати кутикулу . Це одна з найпоширеніших причин утворення задирок. Будь-яка дія, яка пошкоджує шкіру навколо кутикули, може призвести до їхньої появи.

. Це одна з найпоширеніших причин утворення задирок. Будь-яка дія, яка пошкоджує шкіру навколо кутикули, може призвести до їхньої появи. Неправильний догляд за руками. Нестача регулярного зволоження та догляду за кутикулою також сприяє утворенню задирок.

Як їх правильно позбутися

Попри сильне бажання відразу вирвати задирку, треба бути обережними.

Не зривайте задирки. Це лише погіршить ситуацію. Некоректне видалення задирок може спричинити подразнення, кровотечу чи навіть інфекцію.

Використовуйте спеціальні засоби для пом'якшення кутикули.

Обережно зрізайте задирки. Для цього використовуйте чисті, продезінфіковані кусачки для кутикули. Важливо зрізати задирку максимально близько до шкіри, але без надмірного натиску.

Зволожуйте шкіру. Нанесіть заспокійливу олію для кутикули, яка має природні антимікробні властивості, прискорить загоєння та зніме подразнення.

Використовуйте пов'язку. Якщо задирка викликає сильний дискомфорт, накладіть на уражену ділянку пов'язку, щоб захистити її від подальшого подразнення.

Як запобігти появі задирок

Регулярний догляд за руками та нігтями — найкращий спосіб уникнути задирок.

Зволожуйте руки після миття. Щоразу наносьте лосьйон після миття рук, оскільки мило часто пересушує шкіру.

Використовуйте олії для кутикули. Перед сном наносьте збагачену вітамінами олію для кутикули, щоб шкіра могла вбирати вологу протягом ночі. Це особливо важливо у зимовий період, коли повітря стає сухішим.

Носіть рукавички. Якщо ви працюєте з хімічними речовинами чи виконуєте фізичну роботу, обов’язково захищайте руки.

Уникайте шкідливих звичок. Якщо у вас є звичка гризти нігті чи колупати кутикулу, постарайтеся позбутися її. Це не лише запобіжить задиркам, а й захистить від серйозніших пошкоджень.

Віддавайте перевагу якісним засобам догляду.

Доглянуті руки — це не лише естетика, а й здоров’я. Поява задирок може свідчити про загальну сухість шкіри чи недоліки у догляді. Простий ритуал щоденного зволоження, правильне обрізання кутикули та носіння рукавичок під час виконання важких робіт допоможуть уникнути неприємних наслідків.

Ми також писали про те, чому лак для нігтів погано тримається.

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