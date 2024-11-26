Причини свербіння шкіри голови: цікаві факти

Свербіння шкіри голови може здатися дрібницею, проте коли ви постійно відчуваєте дискомфорт і не можете припинити дряпати себе, це стає серйозною проблемою.

Видання Real Simple спробувало розібратися у цьому питанні та розглянути найпоширеніші причини свербіння шкіри голови.

Міфи про свербіння

Багато хто помилково вважає, що свербіння виникає через погану гігієну чи навіть головних вошей. Насправді брудне волосся чи недбале миття голови далеко не завжди є першопричиною. Свербіння може бути пов’язаний із сухістю шкіри, неправильними засобами для догляду, алергією чи навіть станом вашої наволочки.

Миття голови: занадто часто чи рідко

Занадто часте миття голови може призвести до сухості шкіри, адже воно змиває природні жири, які захищають і зволожують її. Це спричиняє дискомфорт і подразнення. З іншого боку, недостатнє миття викликає накопичення бруду, жиру, поту та залишків засобів для укладання, що також подразнює шкіру голови.

Рішення:

Знайдіть індивідуальний режим миття, який підходить саме вашому типу волосся. Для прямого та хвилястого волосся оптимально мити голову раз на два-три дні, а для кучерявого — раз на тиждень.

Сухість шкіри голови

Сухість шкіри може бути викликана надмірним миттям, холодним повітрям, неправильним харчуванням або навіть генетикою. Ознаки схожі на лупу: свербіння і лущення. Однак причина полягає у недостатньому виробленні шкірного сала.

Рішення:

Спробуйте використовувати засоби із вітаміном Е, наприклад, зволожувальні маски чи кондиціонери. Хорошим варіантом є тепла олія для шкіри голови, яка відновлює природний баланс вологи.

Неправильні засоби для догляду за волоссям

Засоби для укладання, ароматизовані шампуні чи ефірні олії можуть викликати алергічну реакцію та подразнення.

Рішення:

Уникайте використання засобів на коренях волосся. Раз на тиждень проводьте глибоке очищення шкіри голови за допомогою спеціальних шампунів або скрабів. Перевірте склад ваших продуктів — виключайте засоби поступово, щоб визначити потенційного подразника.

Чистота наволочки

Наволочки можуть накопичувати жири, залишки продуктів для укладання та навіть піт, що впливає на стан шкіри голови.

Рішення:

Регулярно змінюйте постільну білизну. Рекомендовано прати наволочки щотижня, щоб уникнути накопичення бруду.

Часті відвідування салонів краси

Хімічні процедури, такі як фарбування, кератинове вирівнювання чи інше агресивне оброблення, можуть позбавляти шкіру голови вологи, викликаючи свербіння і роздратування.

Рішення:

Перед фарбуванням чи іншими процедурами не мийте голову — натуральні жири захищатимуть шкіру. Якщо після процедури з’явилося подразнення, використовуйте заспокійливі засоби, такі як алое.

Псоріаз шкіри голови

Це хронічне захворювання, яке часто має спадковий характер. Воно проявляється у вигляді червоних або лускатих плям на шкірі.

Рішення:

Зверніться до дерматолога для діагностики. Лікування може включати спеціальні шампуні, стероїдні мазі чи навіть пероральні препарати.

Лупа

Себорейний дерматит викликаний надмірним розростанням дріжджів Malassezia, які спричиняють запалення та свербіння.

Рішення:

Використовуйте засоби з піритіоном цинку, кетоконазолом або маслом чайного дерева. Ці компоненти ефективно борються з дріжджами та зменшують запалення.

Головні воші

Найменш ймовірна, але цілком очевидна причина. Воші викликають сильний свербіння і відкладають яйця біля кореня волосся.

Рішення:

Лікуйте всіх членів родини спеціальними засобами проти вошей, періть постіль і речі в гарячій воді, а гребінці та щітки замочуйте у воді не менше 10 хвилин.

Що ще допоможе від свербіння

Саліцилова кислота та дьоготь – інгредієнти, які допомагають зменшити лущення та запалення.

Яблучний оцет – розведіть водою та використовуйте як ополіскувач. Оцет має антибактеріальні та протизапальні властивості.

Харчування – включіть до раціону продукти, багаті на омега-3 (жирна риба, горіхи) та воду.

Якщо свербіння триває більше кількох тижнів або супроводжується іншими симптомами, такими як висип або біль, зверніться до дерматолога чи трихолога. Фахівець допоможе знайти причину та призначить ефективне лікування.

Стан вашої шкіри голови безпосередньо впливає на красу волосся та ваше загальне самопочуття. Дбайте про неї так само як і про шкіру обличчя.

Нещодавно ми писали про те, як зробити волосся блискучим.

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