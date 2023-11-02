Прихований хвіст: проста і вишукана зачіска від британської блогерки

Блогерка поділилась процесом створення вишуканої зачіски для прямого волосся. Ви будете вражені, наскільки це просто зробити.

Британка Бекс у своєму ТікТок ділиться із підписниками, яких понад 800 тисяч, різноманітними лайфгаками створення зачісок. В одному з таких вона показала гарний варіант для прямого розпущеного волосся.

Спочатку відділіть бокові пасма спереду від загального об'єму волосся.

Далі від маківки відділіть верхнє пасмо ззаду, та закріпіть окремо зажимом, щоб воно не заважало.

Бокові пасма, які ви відділили раніше, вкладіть за допомогою гелю або пінки та зачешіть назад до потилиці поверх основного об'єму. Зафіксуйте їх маленькою резиночкою в хвості.

Після цього розпустіть пасмо ззаду та прикрийте ним хвостик.

Така зачіска має дуже ефектний вигляд та точно приваблюватиме зацікавлені погляди.

Раніше ми писали, що французька блогерка Марін запропонувала швидкий та романтичний варіант зачіски – бульбашкові коси.

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