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Прихований хвіст: проста і вишукана зачіска від британської блогерки

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
664
Час на прочитання
1 хв
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Прихований хвіст: проста і вишукана зачіска від британської блогерки

Фото: Credits

Блогерка поділилась процесом створення вишуканої зачіски для прямого волосся. Ви будете вражені, наскільки це просто зробити.

Британка Бекс у своєму ТікТок ділиться із підписниками, яких понад 800 тисяч, різноманітними лайфгаками створення зачісок. В одному з таких вона показала гарний варіант для прямого розпущеного волосся.

  • Спочатку відділіть бокові пасма спереду від загального об'єму волосся. 
  • Далі від маківки відділіть верхнє пасмо ззаду, та закріпіть окремо зажимом, щоб воно не заважало.
  • Бокові пасма, які ви відділили раніше, вкладіть за допомогою гелю або пінки та зачешіть назад до потилиці поверх основного об'єму. Зафіксуйте їх маленькою резиночкою в хвості.
  • Після цього розпустіть пасмо ззаду та прикрийте ним хвостик.

Така зачіска має дуже ефектний вигляд та точно приваблюватиме зацікавлені погляди.

@bexdoeshair Easy hairstyle ✨ #sleekhair #sleekhairstyle #longhair #redhair #straighthair #straighthairstyle #quickhairstyle #easyhairstyles ♬ POP OUT - Ktlyn

Раніше ми писали, що французька блогерка Марін запропонувала швидкий та романтичний варіант зачіски – бульбашкові коси.

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Дата публікації
Перегляди
664
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