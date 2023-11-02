Прихований хвіст: проста і вишукана зачіска від британської блогерки

Блогерка поділилась процесом створення вишуканої зачіски для прямого волосся. Ви будете вражені, наскільки це просто зробити.
Британка Бекс у своєму ТікТок ділиться із підписниками, яких понад 800 тисяч, різноманітними лайфгаками створення зачісок. В одному з таких вона показала гарний варіант для прямого розпущеного волосся.
- Спочатку відділіть бокові пасма спереду від загального об'єму волосся.
- Далі від маківки відділіть верхнє пасмо ззаду, та закріпіть окремо зажимом, щоб воно не заважало.
- Бокові пасма, які ви відділили раніше, вкладіть за допомогою гелю або пінки та зачешіть назад до потилиці поверх основного об'єму. Зафіксуйте їх маленькою резиночкою в хвості.
- Після цього розпустіть пасмо ззаду та прикрийте ним хвостик.
Така зачіска має дуже ефектний вигляд та точно приваблюватиме зацікавлені погляди.
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Раніше ми писали, що французька блогерка Марін запропонувала швидкий та романтичний варіант зачіски – бульбашкові коси.
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