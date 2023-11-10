Припиніть це: як куріння впливає на вашу молодість

Пластична хірургиня Моніка Кіу у своєму ТікТок дала поради підписниці, яка курить та намагається боротись із тонкими зморшками, як покращити стан шкіри.
Лікарка нагадала, що куріння викликає серцеві захворювання, хвороби легенів і рак.
Вона перерахувала наслідки впливу шкідливої звички безпосередньо на шкіру.
- Зменшується кровообіг і оксигенація шкіри.
- Уповільнюється загоєння ран і підвищується ризик інфекцій.
- Посилюються запалення, які викликають певні захворювання шкіри, наприклад акне, екзему чи розацеа, що ще гірше.
- "Зморшки курців" — це ті вертикальні лінії навколо губ, які виникають після куріння, додаються й інші зморшки скрізь на обличчі. Такі як гусячі лапки, лоб і нижня частина обличчя.
- Загальний колір обличчя змінюється на більш тьмяний і сірий, кола під очима помітніші.
Причиною таких змін стає пошкодження колагену та еластичності волокон у шкірі.
Також Моніка надала рекомендації як можна покращити ситуацію.
- Киньте палити та почніть правильно доглядати за шкірою.
- Застосуйте вітамін С і ретинол.
- Можете зробити ботокс або використати філер для лікування тонких зморшок.
Пластична хірургиня додала, що такої шкоди завдають шкірі не тільки сигарети, але й вейпінг та нікотинова жуйка.
Наостанок Кіу зазначила, якщо почати лікування вчасно, пошкодження шкіри можна усунути.
@drmonicakieu Replying to @kay if treated early, the skin damage can be reversed! #Smoking #Vaping #SkinCare #drkieutips #skincareroutine ♬ original sound - Dr Monica Kieu
Нагадаємо: раніше ми писали про поради пластичного хірурга, як мати молодший вигляд
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