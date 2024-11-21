Без фена: чи корисне природне сушіння для здоровʼя вашого волосся

Здається, що природне сушіння — щадний спосіб, який має зберігати волосся здоровим. Однак дослідження вказують на інше.

Видання Real Simple розповіло, чому фен може стати кращим вибором, якщо використовувати його правильно.

Міф про природне висихання

Роки попереджень щодо шкоди високих температур сформували у багатьох переконання, що сушіння феном шкідливіше за природне висихання. Але сучасні дослідження доводять протилежне.

Одне з них, проведене в Університеті Йонсей (Корея), показало, що волосся, яке сохло на повітрі, зазнавало більшого пошкодження. Причина — тривалий контакт із водою. Це впливало на клітинну мембрану волосся, матеріал, який "склеює" клітини разом.

Чому природне сушіння може бути шкідливою

Волога, що довго залишається на волоссі, викликає його набрякання та обтяження. Це спричиняє пошкодження внутрішнього ліпідного шару та робить волосся слабким. Згодом виникає так звана гігральна втома — постійне набухання та висихання волосся, що призводить до ламкості.

Як це проявляється залежно від типу волосся:

Тонке волосся стає ще більш крихким і млявим.

Кучеряве волосся може стати занадто пухким і неслухняним.

Густе волосся ризикує створити вологе середовище, сприятливе для розвитку бактерій та грибків, що шкодить шкірі голови.

Чи означає це, що фен завжди кращий

Ні, важливо дотримуватися правильної техніки. Надмірне тепло може пошкодити поверхневий шар волосся. Однак помірне використання фена з правильними підходами може допомогти зберегти здоров'я волосся.

Ідеальний спосіб сушіння волосся

Краще поєднувати природне сушіння та феном. Цей метод дозволяє уникнути тривалого контакту з водою та мінімізувати вплив тепла.

Що робити:

Використовуйте рушник із мікрофібри, щоб акуратно промокнути волосся. Уникайте тертя чи "витирання", щоб не пошкодити структуру волосся. Нанесіть засоби для догляду: термозахист, незмивний кондиціонер або спрей для розчісування. Розподіляйте їх від середини до кінчиків. Встановіть фен на низький рівень нагріву. Під час сушіння постійно рухайте феном, щоб уникнути перегріву однієї ділянки. Спочатку висушіть кінчики, оскільки вони утримують найбільше вологи. Коли воно висохне приблизно на 80%, обережно розчешіть волосся щіткою з м’якою щетиною. У цей момент волосся достатньо міцне, щоб уникнути пошкоджень, але ще досить вологе для укладки.

Поради:

Ніколи не розчісуйте мокре волосся — це може пошкодити відкриті кутикули.

Використовуйте термозахисні засоби перед сушінням феном.

Завжди починайте з низької температури фена.

Фен не ворог вашого волосся, якщо використовувати його розумно. Ідеальне поєднання фену та природного сушіння на повітрі — запорука здорового та доглянутого волосся.

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