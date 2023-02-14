Про що ми забуваємо, коли боремося з жирністю волосся: стилістка поділилася лайфгаком

Якщо у вас швидко жирніє волосся, ви зазвичай міняєте шампунь на більш агресивний або починаєте мити його частіше. Але водночас часто забуваєте про одну дуже важливу річ, в якій, можливо, прихована причина жирності вашої чуприни.

Майстриня із зачісок розповіла The Sun, що люди завжди забувають про просту, але важливу деталь догляду за волоссям, і це сприяє тому, що їхнє волосся жирніє швидше, ніж їм би цього хотілося.

Стилістка стверджує, що будь-які інструменти для волосся, які ви використовуєте щодня, повинні регулярно очищатися.

Це пов'язано з тим, що на інструментах накопичуються бруд, жир і бактерії, які ви переносите на своє чисте волосся, роблячи його знову брудним.

Що ще гірше, це може навіть призвести до лупи та інших подразнювальних захворювань, стверджує експертка з волосся. Хоча професіонали рекомендують мити інструменти після кожного використання, навіть щотижневе очищення може бути тим кроком, якого не вистачає у вашому звичайному догляді за волоссям.

Фото: Credits

Для миття гребінця вам не потрібні якісь незвичайні засоби – трохи мила й води зроблять свою справу.

Просто увітріть мило або шампунь пальцями і не забудьте також позбутися волосків, що випали. Потім дайте щітці або гребінцю повністю висохнути, перш ніж використовувати їх знову.

Майстриня із зачісок каже, що вона чистить свої щітки щоразу, коли миє волосся, щоб заощадити час. Крім того, гребінець можна мити тим самим шампунем, що і волосся.

Читайте також: