Профілактика старіння шкіри: коли і з чого починати

У будь-якому віці кожен прагне зберегти молодий вигляд якомога довше. Для цього важливо регулярно дотримуватися корисних звичок і вести здоровий спосіб життя. Такий підхід сприятиме природній красі та сяянню шкіри, забезпечуючи їй доглянутий і здоровий вигляд.

Ми поспілкувалися з дерматологинею клініки Mediskin Христиною Руцькою і зібрали корисні поради та рекомендації щодо процедур, які допоможуть утримувати молодість і красу шкіри.

Здоровий сон

З віком багато людей стикається з проблемами сну і труднощами щодо відчуття зміни звичного режиму сну. Недостатня якість відпочинку здатна посилити ризик розвитку різноманітних проблем зі здоров’ям, наприклад, тривожності, підвищення артеріального тиску або ожиріння. Спокійний 7-8-годинний сон має важливе значення для організму та підтримки здорової шкіри.

Правильне харчування

Здорове та збалансоване харчування є важливим елементом антивікової профілактики. Шкіра потребує постійного постачання поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали та незамінні амінокислоти. Вживання свіжих фруктів та овочів сприяє збереженню молодості шкіри, тоді як надмірна кількість цукру або рафінованих вуглеводів може негативно вплинути на її стан, прискорюючи вікові зміни.

Споживання достатньої кількості води, а саме не менше ніж 4% від загальної маси тіла, надасть шкірі ресурсу для того, аби бути зволоженою та гладкою.

Спокійний ритм життя

Стрес негативно впливає на шкіру, спричиняючи висипання, запалення, і він може стати пусковим механізмом для багатьох захворювань. Для його зменшення рекомендується виконувати техніки, зокрема глибоке дихання, медитацію або заняття улюбленими хобі. За необхідності можна звернутися до спеціаліста, який зможе підтримати ментальне здоровʼя.

Відмова від шкідливих звичок, таких як куріння або надмірне вживання алкоголю, допоможе зберегти шкіру здоровою, уникнувши тьмяного кольору та набряків.

Догляд за шкірою

Підтримання базової гігієни та домашній догляд є основою у піклуванні за шкірою. Очищення, тонізація, зволоження та захист від сонця – це однозначно невідʼємні етапи не лише у догляді за обличчям, але й за всім тілом.

Періодично рекомендується відвідувати лікаря-косметолога, аби отримувати професійні рекомендації з догляду та вчасно діагностувати можливі проблеми. Виявивши дефіцити, доглядову рутину можна доповнити не лише кремом або сироваткою, але й інʼєкційними методами відновлення шкіри.

Косметичні процедури

Підтримувати молодість та здоровий вигляд шкіри важливо ще з молодого віку. Наприклад, замість того, щоб терти шкіру рушником, краще легенько промокнути її. Рекомендується уникати надмірного перебування на сонці, а також регулярно зволожувати губи. Ультрафіолетове випромінювання має згубний вплив на шкіру: висушує її, сприяє появі пігментації та робить колір шкіри тьмяним. Саме тому сонцезахисний крем є одним із дієвих засобів для профілактики старіння.

Сучасна косметологія пропонує засоби, які забезпечують шкірі захист та омолоджувальний ефект. Серед них можна зазначити:

Вітамін С – потужний антиоксидант, що захищає шкіру від негативного впливу навколишнього середовища. Він надає обличчю сяйливий і здоровий вигляд, зменшуючи ознаки втоми.

Ретинол – король антивікової терапії. Завдяки своїй здатності проникати в глибокі шари шкіри, він сприяє оновленню клітин, вирівнює рельєф, відновлює пружність і здоровий тон.

На різних етапах життя догляд за шкірою відрізняється. У молодшому віці, якщо шкіра здорова, варто зосередитися на профілактичних доглядових процедурах, наприклад від ДМК, IS Clinic, Biologique recherche та Korean Glow. Натомість, у більш зрілому віці можна додати ін’єкційні та апаратні методи косметології, а саме Juviderm volite, Plural, Reguran, біорепарацію полінуклеотидами або гіалуроновою кислотою або комбінацією інших кислот та вітамінів. Ботокс є ефективним способом запобігти утворенню мімічних зморшок, зберігаючи шкіру гладкою та молодою.

Апаратна косметологія посідає передові позиції у боротьбі з віковими змінами. Серед найрезультативніших технологій є СМАС-ліфтинг та радіохвильовий ліфтинг, а також лазеротерапія з використанням лазерів різної довжини хвиль. Ці процедури допомагають повернути пружність, зменшити зморшки та надають шкірі молодого і доглянутого вигляду.

Старіння часто викликає тривогу через зміни у зовнішності, але завдяки правильному догляду та здоровому способу життя можна підтримувати молодість і здоров’я шкіри. Регулярний догляд, збалансоване харчування, зниження рівня стресу та використання сучасних косметичних методик допоможуть зберегти природну красу та впевненість у собі.

Читайте також: