Прості та легкі зачіски з хустиною: добірка стильних ідей

Прості та легкі зачіски з банданою / © Credits

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Вона повернулася у моду та сьогодні активно використовується не лише як деталь гардероба, а й як стильна прикраса для волосся. Від ретро до бохо, від класики до трендів TikTok — бандана підкорює соцмережі, зачаровує своєю універсальністю.

Видання Real Simple зібрало найкращі та найпростіші ідеї зачісок з банданою, які не вимагають професійного укладання та підходять для будь-якої довжини волосся.

У стилі 90-х

Складіть бандану у трикутник і зав’яжіть її під волоссям, на потилиці. Декілька пасом, які обрамляють обличчя, додадуть образу легкого недбалого шарму. Ідеально для повсякденного лука з джинсами та сорочкою.

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Ретро-настрій 50-х

Зберіть волосся у високий хвіст і доповніть образ легкою шифоновою банданою у горошок. Цей варіант навіває спогади про пін-ап дівчат і створює романтичну атмосферу.

Бант замість вузла

Замість класичного вузлика зав’яжіть бандану у формі банта. Для надійної фіксації спочатку зробіть міцний вузол, а поверх — акуратний бант. Така зачіска має жіночний та ніжний вигляд.

Додайте аксесуарів

Обирайте бандани з вишивкою, мереживом або декоративними елементами. Або самостійно прикрасьте її брошкою чи шпильками та отримаєте ексклюзивний аксесуар.

Зробіть акцент на чубчику

Коротке волосся та чубчик у поєднанні з банданою створюють стильний акцент на обличчі. Особливо ефектний вигляд має на темному чи платиновому волоссі.

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Оберніть навколо пучка

Зав’яжіть бандану навколо основи пучка — це простий спосіб зробити звичайну зачіску святковою. До речі, чудове рішення для «другого» чи «третього» дня після миття голови.

Комбінуйте з капелюхом

Бандана може бути лише частиною вашого образу. Одягніть її як обідок під капелюх і отримаєте ефект багатошаровості та бездоганного стилю.

Підбирайте за кольором волосся

Обирайте бандану, яка підкреслює відтінки вашого волосся чи доповнює пасма з кольоровими акцентами. Наприклад, ніжна персикова тканина з блакитними квітами ідеально підходить до волосся з бірюзовими прядками.

Захист від сонця

Бандана — не лише стиль, а й захист. Зав’яжіть її поверх голови на кшталт косинки, особливо влітку, щоб вберегти волосся від ультрафіолету.

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З банданою та косами

Замість класичної гумки — закріпіть косу банданою чи вплетіть її прямо у косу. Так ви отримаєте стиль «фешн-русалки» — ідеальний варіант для пляжного відпочинку.

Легкий безладний пучок і бандана

Зв’яжіть волосся у недбалий пучок і доповніть його банданою, зав’язаною спереду. Це створить ефект стильної недбалості, яку так цінують французькі модниці.

Обрамлення обличчя

Залиште кілька пасом спереду, а решту волосся зберіть у низький пучок чи хвіст. Кремова чи шовкова бандана стане ідеальним доповненням.

Навколо хвоста

Оберніть бандану навколо гумки — це додасть об’єму простому хвосту та додасть нотки ніжності.

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Маскування коріння

Якщо немає часу мити голову — бандана врятує. Зав’яжіть її щільно на маківці, це сховає коріння. Легкий «піратський» стиль — тренд, який не втрачає популярності.

Гармонія з вбранням

Обирайте бандану у тон одягу. Стиль «в один колір» завжди має вишуканий вигляд, особливо у монохромних образах.

Захист у вітряну погоду

Їдете на велосипеді чи мотоциклі, або просто вирушаєте на прогулянку у вітряну погоду, бандана допоможе зберегти зачіску, а окуляри — додадуть нотки гламуру в стилі Hollywood.

Бандана — чудовий аксесуар для експериментів. Вона підходить для будь-якої довжини та типу волосся, і не потребує дорогого укладання. Варто лише трохи фантазії та звичайна косинка перетвориться на вашу улюблену прикрасу.

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