Просто і елегантно: топ-3 зачісок зі шпилькою для волосся

Шпилька для волосся одна з найдревніших та найпростіших прикрас, якою заколювали волосся ще в древності. Блогерка Алекс Габурі в своєму Instagram показала кілька варіантів зачісок зі шпилькою.

Варіант перший

Спочатку відділіть верхню частину волосся та зберіть в хвіст. На хвіст покладіть шпильку та оберніть кінці навколо неї. Далі прокрутіть шпильку та зафіксуйте нею волосся, як показано на відео.

Варіант другий

Зберіть волосся у хвіст, після чого намотайте його на два пальці, як показує Алекс. Перекрутіть волосся, щоб отримати петлю та підніміть догори. Зафіксуйте зачіску шпилькою.

Варіант третій

Для початку зберіть волосся у хвіст, притримуючи його біля основи, перекрутіть та сформуйте пучок. Далі зафіксуйте його шпилькою, як показує красуня.

Нагадаємо, раніше ми описали топ-3 зачісок із бантом.

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