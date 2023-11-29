Просто і елегантно: топ-3 зачісок зі шпилькою для волосся

Шпилька для волосся одна з найдревніших та найпростіших прикрас, якою заколювали волосся ще в древності. Блогерка Алекс Габурі в своєму Instagram показала кілька варіантів зачісок зі шпилькою.
Варіант перший
Спочатку відділіть верхню частину волосся та зберіть в хвіст. На хвіст покладіть шпильку та оберніть кінці навколо неї. Далі прокрутіть шпильку та зафіксуйте нею волосся, як показано на відео.
Варіант другий
Зберіть волосся у хвіст, після чого намотайте його на два пальці, як показує Алекс. Перекрутіть волосся, щоб отримати петлю та підніміть догори. Зафіксуйте зачіску шпилькою.
Варіант третій
Для початку зберіть волосся у хвіст, притримуючи його біля основи, перекрутіть та сформуйте пучок. Далі зафіксуйте його шпилькою, як показує красуня.
Нагадаємо, раніше ми описали топ-3 зачісок із бантом.
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