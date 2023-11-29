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Просто і елегантно: топ-3 зачісок зі шпилькою для волосся

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
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Просто і елегантно: топ-3 зачісок зі шпилькою для волосся

Топ-3 зачісок зі шпилькою / Фото: Credits

Шпилька для волосся одна з найдревніших та найпростіших прикрас, якою заколювали волосся ще в древності. Блогерка Алекс Габурі в своєму Instagram показала кілька варіантів зачісок зі шпилькою.

Варіант перший

Спочатку відділіть верхню частину волосся та зберіть в хвіст. На хвіст покладіть шпильку та оберніть кінці навколо неї. Далі прокрутіть шпильку та зафіксуйте нею волосся, як показано на відео.

Варіант другий

Зберіть волосся у хвіст, після чого намотайте його на два пальці, як показує Алекс. Перекрутіть волосся, щоб отримати петлю та підніміть догори. Зафіксуйте зачіску шпилькою.

Варіант третій

Для початку зберіть волосся у хвіст, притримуючи його біля основи, перекрутіть та сформуйте пучок. Далі зафіксуйте його шпилькою, як показує красуня. 

Нагадаємо, раніше ми описали топ-3 зачісок із бантом.

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Дата публікації
Перегляди
240
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