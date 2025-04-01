Причини випадання волосся та інноваційна методика відновлення Folli ReLive

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Розглянемо основні причини втрати волосся, а також інноваційний метод відновлення Folli ReLive від клініки Haircheck: https://haircheck.online/innovatsiyna-tekhnolohiia-folli-relive/ .

Базові причини

Одна з головних причин випадання волосся – спадковість. У чоловіків це проявляється у вигляді андрогенетичної алопеції або облисіння за чоловічим типом. У жінок спадкова втрата волосся виявляється у загальному стоншенні волосся без утворення залисин.

Гормони відіграють ключову роль у стані волосся. У жінок випадання волосся може бути пов'язане з вагітністю, менопаузою, полікістозом яєчників або порушенням роботи залоз, переважно щитовидної залози. У чоловіків дисбаланс тестостерону та його похідного дигідротестостерону може призводити до витончення та втрати волосся.

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Хронічний стрес, депресія та нервові навантаження негативно позначаються на організмі, провокуючи випадання волосся. У стресових ситуаціях кровопостачання шкіри голови погіршується, що призводить до послаблення волосяних фолікулів.

Нестача деяких речовин, у тому числі вітамінів та мінералів, особливо заліза, цинку, вітамінів групи B та білка, може спровокувати ослаблення волосяних цибулин та посилене випадання волосся. Незбалансовані дієти, різке зниження ваги та недостатнє споживання рідини також негативно впливають на стан волосся.

Деякі захворювання можуть викликати випадання волосся. Також причиною можуть стати побічні ефекти прийому ліків, наприклад, хіміотерапії, антидепресантів або препаратів для зниження тиску.

Часте та надмірне використання термоукладання, агресивні косметологічні хімічні процедури (освітлення, завивка, випрямлення) та невідповідні засоби для догляду за волоссям можуть призвести до ламкості та випадання волосся. Також тугі зачіски, такі як кінські хвости та коси, створюють надлишковий натяг, послаблюючи коріння волосся.

Інноваційна технологія Folli ReLive від клініки Haircheck

Інноваційна методика спрямована на глибоке оновлення фолікулів, загальне оздоровлення шкіри голови та, як наслідок, усунення основних причин «втрати» волосся. Проте перед процедурою необхідна консультація фахівця.

Процедура має свої переваги, включаючи досить швидкі сеанси без болю, високу ефективність, відсутність реабілітації та жодного хірургічного втручання. Причому результати на трихоскопії після проходження певної кількості процедур помітні відносно швидко – вже через 1-2 місяці.

Дізнатися більше про процедуру ви можете на офіційному сайті клініки, яка має свої філії в Україні та Польщі https://haircheck.online/ .