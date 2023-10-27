Ідеальний пучок-мушля: блогерка показала, як за кілька хвилин зробити романтичну зачіску

Американка Ніколь Ціотті веде свій б’юті-блог в Інстаграмі, де регулярно ділиться зі своїми підписниками, а їх у неї більше 1,5 мільйона, новими ідеями зачісок. Дівчина демонструє варіанти, які можна з легкістю повторити, і вони підійдуть як на щодень, так і для особливого випадку чи свята.

У своєму останньому відео Ніколь показала, як зробити вишуканий пучок-мушлю". Такий варіант зачіски підійде для середньої довжини волосся. Для початку дівчина зібрала його у низький хвіст резинкою, після чого підняла волосся догори та закріпила частину над основою хвоста за допомогою "краба". Далі опустила його кінець донизу поверх затискача, підгорнувши волосся, обвила його навколо "краба" та підхопила ним кінці, таким чином закріпивши на місці. На завершення блогерка обережно розтягнула зовнішні краї "мушлі", щоб надати їй потрібної форми та прикрити затискач.

Також Ціотті зауважила, що кількість обертань навколо "краба" залежатиме від довжини вашого волосся, і додала, що найкраще використовувати невеликий, але широкий затискач.

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