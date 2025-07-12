Ретро-гламур 50-х: зачіски, які знову повертаються та стають трендовим

Мерілін Монро / © Getty Images

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Ікони стилю минулого століття Мерилін Монро, Одрі Гепберн, Грейс Келлі, Елізабет Тейлор подарували нам образи, які переживають справжній ренесанс. Сьогодні стилісти, зірки та інфлюенсери активно звертаються до 50-х у натхненні об’єму, хвиль, начосів, коротких стрижок із характером і навіть культових «Victory Rolls». Видання Real Simple зібрало найпопулярніші зачіски тієї епохи, які знову стали актуальні у світі краси.

Poodle cut — зачіска з кучерями

Ця стрижка з коротким, щільно накрученим волоссям отримала свою назву через схожість з кучерями пуделя. Її носили такі ікони, як Люсіль Болл і сьогодні вона повертається у вигляді «ананасової» зачіски — ідеальна форма для природних кучерів.

Щоб її зробити, використовуйте дрібні бігуді на ніч, спрей для об’єму та фіксацію локонів, а також шпильки для укладання верхньої частини.

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Victory Rolls — зачіска, яка символізує перемогу та силу

Культовий образ, який зародився ще під час Другої світової, але став модним у 50-х. Два об’ємні завитки по обидва боки голови створюють ефектний ретро-шарм. Сьогодні ця зачіска популярна серед поціновувачів pin-up стилю та на тематичних вечірках.

Bouffant — об’єм, який говорить сам за себе

Ця зачіска з французьким корінням («bouffant» — означає «пухнастий») стала символом елегантності. Волосся начісували до верху, створювали пухкий верх і об’єм з боків.

Лайфгак: для досягнення об’єму використовуйте великі бігуді, щітку для начосу та засіб сильної фіксації.

Beehive — культова «вуликова» зачіска

Неможливо не впізнати цю форму, зачіска нагадує вулик завдяки висоті та чіткій структурі. Її обожнювали Арета Франклін, Джекі Кеннеді, а сьогодні носять Бейонсе, Адель та інші зірки. Образ створюється шляхом начосу, використанню валиків і спрею з максимальною фіксацією. Ідеально для вечірок.

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Боб у стилі 50-х — класика, яка завжди в моді

Італійський боб (м’які локони), французький (легке розширення на кінцях) та faux bob (довге волосся підкручене та сховане для ефекту короткої стрижки) — варіації, які не втрачають популярності й сьогодні.

Сучасні інтерпретації включають «мʼякий боб» з хвилями та «завернутий боб» з кінчиками, загнутими назовні.

Помпадур — зачіска з королівським корінням

Названа на честь фаворитки Людовика XV, зачіска повернулася у 50-х завдяки Елвісу Преслі та pin-up дівам. Об’ємний верх, зачесаний назад, створював елегантний та водночас зухвалий образ.

Сьогодні ця зачіска — улюблений вибір на подіумах і фотосесіях.

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Голлівудські хвилі — вічна класика червоних доріжок

Так звані «Jessica Rabbit waves» — великі м’які хвилі, які лягають у витончені лінії. Вони мають розкішний вигляд на довгому волоссі та легко адаптуються під сучасний стиль.

Ідеально для вечора чи весілля.

Чубчик — деталь, яка все змінює

У 50-х були популярні різні типи чубчика: від коротких до знаменитих «Bettie Page bangs» (півмісяцем). Їх комбінували з пов’язками, банданами, стрічками і вони одразу надавали стилю певного шарму.

Сьогодні знову у моді поєднання класичного чубчика з сучасними техніками укладання.

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Pageboy — стильна строгість із ретро-ноткою

Ця стрижка з прямими пасмами до плечей, загнутими всередину та прямим чубчиком — ідеальний варіант для тих, хто хоче мати елегантний та стриманий вигляд. На відміну від боба, кінці волосся у Pageboy мають чітке округлення.

Часто асоціюється зі стилем офісної моди, але з правильним укладанням стає надзвичайно сучасною.

Ретро повертається

Сучасні тренди показують, що ми не просто копіюємо стиль минулого, ми переосмислюємо його. Зачіски 50-х — це про сміливість бути собою, експериментувати з об’ємом, формами та текстурою. І саме тому вони знову у центрі уваги на подіумах, у соціальних мережах та повсякденному житті.

Обираючи одну з таких зачісок, ви не лише створюєте стильний образ, ви долучаєтесь до вічної історії жіночності, витонченості та свободи.

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