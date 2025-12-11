Різдвяна класика: добірка святкового французького манікюру

Різдвяна класика / © Credits

Видання Real Simple зібрало цікаві ідеї різдвяного френча, які поєднують класику з магією свят, щоб ви надихалися та обрали свій варіант, який створить надзвичайний настрій цієї зими.

Блискучі бантики

Коли не знаєте, з чого почати, додайте бантик. Прозора глянцева база, дрібний сріблястий блиск на кінчиках і маленькі червоні бантики створюють ніжний, але святковий образ.

Цукерковий френч

Улюблений символ Різдва та чудовий декоративний мотив. У цьому варіанті — червоні блискучі кінчики та акцентний ніготь із двома смугастими льодяниками. Ніжно, грайливо та миттєво підіймає настрій.

Френч «Зимова казка»

Білі кінчики — ідеальна основа для таких мініатюр, як пряникові будиночки, ялинкове гілля та сніговички. Такий манікюр нагадує ручний розпис на імбирних пряниках і створює теплий настрій.

Осяяні зірки

Зірки — символ свята та світла. Сріблясті хромовані кінчики плюс кілька маленьких зоряних акцентів і ваш манікюр має вигляд нічного різдвяного неба.

Абстрактний різдвяний френч

Використовуйте червоний та зелений у вигляді абстрактних ліній на кінчиках, а на одному-двох нігтях додайте деталі, наприклад, пряник, ялинку чи інший маленький символ свята.

Санта

Маленькі шапочки Санти замість класичних білих кінчиків — ідея для тих, хто обожнює креатив. Нагадує святкові листівки та точно привертає увагу.

Золотий хром

Для прихильниць мінімалізму ідеальною буде прозора база та ультраблискучі золоті кінчики. Стримано, елегантно, без зайвого декору — ідеально для святкових вечірок.

Мінімалістичний блиск

Прозора база та суперсрібний глітер на кінчику — варіант для тих, хто хоче святковий настрій без малюнків. Делікатно та дуже зимно. Підійде й для зустрічі Нового року.

Френч із падубом

Глибокий хвойний зелений колір на кінчиках та різні мотиви на кожному нігті, наприклад, в’язаний орнамент, горошок, листя падуба чи сніжинки. Такий манікюр мав святковий светр для нігтів.

Хвойно-зимовий френч

Біла лінія френча та мініатюри з шишками, хвойними гілками та сніжинками. Дуже природно, атмосферно та спокійно — варіант для тих, хто любить «скандинавську» зимову естетику.

Червоний френч

Глибокий карміновий відтінок на кінчиках і зоряні акценти з червоними кристалами. Стильно, святково та не надто буквально, як ідеальний вечірній макіяж.

Святкові крапочки

Деконструкція класичного френча, замість суцільної лінії зробіть дрібні крапки у червоному, зеленому та золотому. Дуже мило, суперлегко повторити вдома та одразу має святковий вигляд.

Свята — ідеальний момент, щоб додати нігтям трохи магії. З цими ідеями ваш манікюр матиме святковий та стильовий вигляд у дусі сезону.