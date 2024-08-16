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Ефектно та оригінально: блогерка показала, як зробити зачіску Рейніри Таргарієн

Ефектно та оригінально: блогерка показала, як зробити зачіску Рейніри Таргарієн

Зачіска Рейніри Таргарієн / Фото: lady.tsn.ua

Якщо ви власниця довгого волосся, спробуйте зробити королівську зачіску спадкоємиці Залізного трону.

Зачіска Рейніри Таргарієн, персонажа з серіалу "Дім дракона", відзначається своєю елегантністю та королівським стилем. Зазвичай її волосся оформлене в довгі, розкішні локони або витончені плетіння, що підкреслюють її статус та родовід.

Фешнблогерка Christina Peart показала, як відтворити зачіску відомої героїні та відчути себе справжньою вершницею дракона.

Що знадобиться:

  • Маленькі гумки;
  • Терпіння.

Що робити:

  • Гарно розчешіть волосся та зробіть проділ посередині;
  • Відділіть частину волосся біля обличчя, по маківці, задню частину волосся можете прибрати, щоб вона вам не заважала;
  • Візьміть пасмо біля обличчя (від проділу десь до скроні) і заплетіть його в косу. Це має бути колосок до маківки, а потім звичайна коса;
  • З іншого боку зробіть все так само;
  • Візьміть пасмо біля обличчя, коло скроні, розділіть його на дві частини, скрутіть кожне пасмо спіраллю, а потім скрутіть дві частини разом;
  • З іншого боку зробіть все так само;
  • Позаду з’єднайте за допомогою гумки дві верхні коси зі скрученими пасмами;
  • Хвостик з косами підніміть на гору, щоб він вам не заважав;
  • Волосся позаду розділіть на три частини та кожну частину заплетіть у косу. У вас має вийти три коси;
  • Тепер, ці три коси заплетіть в одну та закріпіть гумкою;
  • Опустіть дві верхні коси (які прибирали, щоб вони вам не заважали) під основну косу (з трьох кіс) та зафіксуйте гумкою;
  • Можете прикрасити зачіску спеціальним пірсингом для волосся або невеликою шпилькою у формі сережки.
@tinipeart happy hotd sunday i CANNOT wait! Has anyone else switched from team black to team green this season?? @Game of Thrones #houseofthedragon #rhaenyratargaryen #targaryenhairstyle #braidedhairstyle ♬ original sound - Remi

Ця зачіска пасуватиме для особливих подій або для створення елегантного образу, що підкреслить королівську аристократичність, немов ви - Рейніра Таргарієн.

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