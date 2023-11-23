Ефектна зачіска на побачення за 5 хвилин

Стилістка Шантель Марі показала швидкий та гарний варіант зачіски, який підійде для романтичної зустрічі

5-хвилинна укладка — це ідеальний спосіб змінити вигляд вашого волосся без зусиль

Спочатку відділіть пасмо з району маківки та закріпіть його на потилиці шпилькою.

Відділіть два пасма спереду.

Зберіть основний об'єм волосся докупи, закрутіть, підніміть догори, заховавши всередину кінці, щоб у вас утворилась своєрідна "мушля".

Далі закріпіть волосся шпильками, щоб зачіска трималась на місці.

Поправте волосся в пучку та зафіксуйте лаком.

Після цього прочешіть передні пасма, щоб надати прикореневого об'єму та зафіксуйте лаком.

Цей образ ідеально підійде для волосся другого дня після миття, оскільки це піде вам на користь під час закріплення та допоможе створити м’яку форму без зусиль.

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