Романтична зачіска від блогерки з Франції, на яку ви витратите лише кілька хвилин

Блогерка із Франції Марін часто пропонує своїм підписникам екстравагантні ідеї для зачісок. За її ТікТоком спостерігають більше сотні тисяч підписників.

В одному із своїх відео Марін пропонує швидкий та романтичний варіант зачіски. Для цього вам знадобляться тільки резинки для волосся і власне натхнення.

Для початку відділіть від загального об'єму волосся з верхньої частини. Далі розділіть навпіл і зав'яжіть два хвостики біля маківки. Після цього трохи витягніть волосся біля основи хвостиків, щоб додати об'єму. На невеликій відстані від резинки зав'яжіть ще одну і знов обережно витягніть пасма волосся між резинками, щоб у вас утворилась "бульбашка". Зробіть ті ж маніпуляції ще раз і зачіска готова.

Для надання романтичності образу можна підкрутити кінці волосся, проте така зачіска матиме гарний вигляд і з рівними пасмами.

Ще один плюс цієї зачіски в тому, що вона підійде як дорослим, так і дітям.

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