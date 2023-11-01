Романтична зачіска від блогерки з Франції, на яку ви витратите лише кілька хвилин

Блогерка із Франції Марін часто пропонує своїм підписникам екстравагантні ідеї для зачісок. За її ТікТоком спостерігають більше сотні тисяч підписників.
В одному із своїх відео Марін пропонує швидкий та романтичний варіант зачіски. Для цього вам знадобляться тільки резинки для волосся і власне натхнення.
Для початку відділіть від загального об'єму волосся з верхньої частини. Далі розділіть навпіл і зав'яжіть два хвостики біля маківки. Після цього трохи витягніть волосся біля основи хвостиків, щоб додати об'єму. На невеликій відстані від резинки зав'яжіть ще одну і знов обережно витягніть пасма волосся між резинками, щоб у вас утворилась "бульбашка". Зробіть ті ж маніпуляції ще раз і зачіска готова.
Для надання романтичності образу можна підкрутити кінці волосся, проте така зачіска матиме гарний вигляд і з рівними пасмами.
Ще один плюс цієї зачіски в тому, що вона підійде як дорослим, так і дітям.
@maureenprod Bubulle hairstyle ✨ #maureen #hairstyle #bulle #ponytailtutorial ♬ stop being weird under this sound - LANGA SOLOS
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