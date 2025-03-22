Що можна та чого не можна робити зі здоровими нігтями

Нігті – це не лише естетика, а й індикатор здоров’я. Коли ви приділяєте їм належну увагу, можна не лише зберегти їхню красу, а й уникнути багатьох проблем.
Видання Mayo Clinic розповіло про те, як правильно доглядати за нігтями, щоб вони залишалися міцними та здоровими. Ось що потрібно знати, щоб підтримувати їх у найкращому стані.
Нігті: що типово, а що ні
Нігті ростуть із зони під кутикулою та складаються з кератину – білка, який формує їхню структуру. Здорові нігті гладенькі, без вм'ятин, борозен або зміни кольору. У нормі можуть з’являтися вертикальні борозенки, які стають помітнішими з віком, а також білі плями чи смуги через незначні травми.
Проте варто звернутися до лікаря, якщо ви помітили:
- зміни кольору (жовтизна, потемніння, темні смуги);
- викривлення чи потовщення нігтів;
- борозенки, вм’ятини, ямочки;
- відшарування нігтя від нігтьового ложа;
- кровотечі, біль або набряк навколо нігтів;
- порушення росту нігтя.
Догляд за нігтями: що робити
Щоб зберегти красу та здоров'я нігтів:
- Тримайте їх сухими та чистими. Волога сприяє розмноженню мікробів. Під час миття посуду чи роботі з хімікатами використовуйте рукавички.
- Підтримуйте гігієну нігтів. Використовуйте гострі ножиці чи кусачки, обрізайте нігті прямо, а кінці заокруглюйте.
- Зволожуйте руки та кутикулу. Втирайте крем або олію для нігтів, щоб запобігти ламкості.
- Використовуйте зміцнювачі нігтів. Вони допомагають покращити структуру пластини.
- Збалансовано харчуйтеся. Дефіцит вітамінів, особливо біотину, може призводити до ламкості нігтів.
Догляд за нігтями: чого не можна
Щоб уникнути проблем із нігтями, не робіть наступного:
- Не гризіть нігті та не обдирайте кутикулу. Це може викликати появу інфекції.
- Не відривайте задирки. Їх слід акуратно обрізати.
- Не використовуйте агресивні засоби для нігтів. Ацетон у рідині для зняття лаку пересушує пластину.
- Не ігноруйте проблеми. Якщо нігті стали ламкими, шаруються чи змінили колір, зверніться до дерматолога.
Манікюр та педикюр: на що звернути увагу у салоні
- Обирайте салони з ліцензією та перевіряйте сертифікати майстра.
- Переконайтеся, що інструменти стерилізовані.
- Не дозволяйте видаляти кутикулу – це захисний бар’єр від бактерій.
- Якщо робите педикюр, дізнайтеся, як обробляються ванночки для ніг.
Виконуйте ці прості правила та ваші нігті завжди будуть доглянутими та здоровими.
Ми також писали про "Камʼяний" манікюр.
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