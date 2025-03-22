Що можна та чого не можна робити зі здоровими нігтями

Нігті – це не лише естетика, а й індикатор здоров’я. Коли ви приділяєте їм належну увагу, можна не лише зберегти їхню красу, а й уникнути багатьох проблем.

Видання Mayo Clinic розповіло про те, як правильно доглядати за нігтями, щоб вони залишалися міцними та здоровими. Ось що потрібно знати, щоб підтримувати їх у найкращому стані.

Нігті: що типово, а що ні

Нігті ростуть із зони під кутикулою та складаються з кератину – білка, який формує їхню структуру. Здорові нігті гладенькі, без вм'ятин, борозен або зміни кольору. У нормі можуть з’являтися вертикальні борозенки, які стають помітнішими з віком, а також білі плями чи смуги через незначні травми.

Проте варто звернутися до лікаря, якщо ви помітили:

зміни кольору (жовтизна, потемніння, темні смуги);

викривлення чи потовщення нігтів;

борозенки, вм’ятини, ямочки;

відшарування нігтя від нігтьового ложа;

кровотечі, біль або набряк навколо нігтів;

порушення росту нігтя.

Догляд за нігтями: що робити

Щоб зберегти красу та здоров'я нігтів:

Тримайте їх сухими та чистими. Волога сприяє розмноженню мікробів. Під час миття посуду чи роботі з хімікатами використовуйте рукавички.

Волога сприяє розмноженню мікробів. Під час миття посуду чи роботі з хімікатами використовуйте рукавички. Підтримуйте гігієну нігтів. Використовуйте гострі ножиці чи кусачки, обрізайте нігті прямо, а кінці заокруглюйте.

Використовуйте гострі ножиці чи кусачки, обрізайте нігті прямо, а кінці заокруглюйте. Зволожуйте руки та кутикулу. Втирайте крем або олію для нігтів, щоб запобігти ламкості.

Втирайте крем або олію для нігтів, щоб запобігти ламкості. Використовуйте зміцнювачі нігтів . Вони допомагають покращити структуру пластини.

. Вони допомагають покращити структуру пластини. Збалансовано харчуйтеся. Дефіцит вітамінів, особливо біотину, може призводити до ламкості нігтів.

Догляд за нігтями: чого не можна

Щоб уникнути проблем із нігтями, не робіть наступного:

Не гризіть нігті та не обдирайте кутикулу. Це може викликати появу інфекції.

Не відривайте задирки. Їх слід акуратно обрізати.

Не використовуйте агресивні засоби для нігтів. Ацетон у рідині для зняття лаку пересушує пластину.

Не ігноруйте проблеми. Якщо нігті стали ламкими, шаруються чи змінили колір, зверніться до дерматолога.

Манікюр та педикюр: на що звернути увагу у салоні

Обирайте салони з ліцензією та перевіряйте сертифікати майстра.

Переконайтеся, що інструменти стерилізовані.

Не дозволяйте видаляти кутикулу – це захисний бар’єр від бактерій.

Якщо робите педикюр, дізнайтеся, як обробляються ванночки для ніг.

Виконуйте ці прості правила та ваші нігті завжди будуть доглянутими та здоровими.

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