Що робити, щоб мати кращий вигляд на фотографіях: лайфгаки, які працюють

Завжди неприємно, коли ти бачиш свою фотографію — і вона тобі не подобається. Ви, звичайно, чули, що камера додає 10 кілограмів, але завдяки високій роздільній здатності камер смартфонів може також здатися, що вона додає ще й 10 років, наче збільшуючи кожен недолік обличчя.

На щастя, є кілька простих способів мати на фотографіях кращий вигляд.

Хитрими лайфгаками для краси та ідеальних кадрів поділився Womans World.

Хайлайтер-желе, щоб "підняти" риси обличчя

Нанесення блискучого вазеліну на стратегічно важливі ділянки обличчя допомагає відбивати світло на шкірі, оптично оживляючи риси обличчя та компенсуючи будь-яку в'ялість. Також він надає обличчю ефектного вологого сяйва.

Що робити

Після завершення макіяжу нанесіть невелику кількість хайлайтера розміром з горошину на частини обличчя, що виступають: верхню частину вилиць, перенісся, надбрівні дуги, лоб, підборіддя і дугу Купідона — зону над вигином верхньої губи, потім розтушуйте.

Масаж обличчя для надання шкірі свіжості та пружності

Масаж обличчя не лише приносить задоволення, але й освіжає шкіру. Втирання заспокійливої олії для обличчя посилює приплив крові до поверхні шкіри, надаючи їй сяйво молодості, яке нейтралізує тьмяний або землистий колір обличчя.

Що робити

Нанесіть на пальці три краплі олії для обличчя, потім круговими рухами помасажуйте лінію підборіддя, щоки, зону під очима, вуха і лоб, приділяючи кожній зоні по одній хвилині.

Шкірка банана для відбілювання зубів

Фото: Credits

Унікальні сполуки фруктової шкірки діють, як природні відбілювачі, які вбираються зубами, руйнуючи застарілі плями. Крім того, під час втирання в зуби трохи зерниста текстура м'якоті ніжно видаляє наліт, який робить зуби тьмяними.

Що робити

Втирайте шматочок бананової шкірки в зуби круговими рухами протягом двох хвилин. Залиште на 10 хвилин, потім використайте суху зубну щітку, щоб видалити залишки шкірки, і прополощіть рот водою.

Спробуйте тілесну підводку, щоб зробити очі яскравішими, а погляд — більш ясним

Проведення тілесної підводки водною лінією нижньої повіки приховує почервоніння внутрішнього краю ока, тому білки очей миттєво стають яскравішими. М'який непомітний відтінок візуально розширює очі, тому ви матимете ще бадьоріший вигляд.

Що робити

Використовуйте нюдову підводку, щоб позбавитися втоми очей.

Фото: Credits

Щоб мати стрункіший вигляд: спробуйте ці 3 прийоми

Якщо ви хочете зробити своє обличчя і фігуру стрункішими на фотографіях, ці три прості прийоми допоможуть вам почуватися впевненіше:

Щоб прибрати друге підборіддя, уявіть собі тенісний м'яч

Натягніть підборіддя вперед, описавши невелику дугу, ніби під ним розташований тенісний м'яч, потім усміхніться та затримайтеся у цьому положенні. Цей простий рух розтягує та подовжує шию, роблячи підборіддя витонченим.

Зробіть поворот

Станьте, повернувши голову до камери, поверніть тіло вбік, а потім усміхніться. Тонкий вигин створює ілюзію більш плаского живота, допомагаючи вашому силуету мати довший, стрункіший і вужчий вигляд.

Відірвіть руки від тулуба

Тримайте руки трохи з боків тіла або покладіть їх на стегна. Коли руки притискаються до тіла, це може зробити їх і тіло товстішими, але простір між ними візуально полегшить силует.

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