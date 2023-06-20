Що робити, щоб макіяж не поплив у спеку: зірка реаліті поділилася простим лайфгаком

У спеку, коли крапельки поту з'являються на лобі, щоках, скронях і над верхньою губою, дуже складно зберігати ідеальний макіяж, а іноді це буває необхідно.

Що робити, якщо вам потрібно мати ідеальний вигляд, наприклад, на власному весіллі, а на вулиці водночас 30 градусів у тіні, як нанести макіяж і потім його не розтерти по всьому обличчю, витираючи крапельки поту?

Виявляється, вихід є. Зірка реаліті-шоу "Острів кохання" Олівія Еттвуд поділилася геніальним лайфгаком у своєму Instagram відео.

Все дуже просто. Олівія пропонує перед нанесенням макіяжу обробити зони на обличчі, які особливо потіють, звичайним сухим дезодорантом. Потім нанести все, що зазвичай використовується: тональний крем, консилер, можливо, пудру та фіксувальний спрей. Зірка реаліті, зокрема, пропонує використовувати фіксувальний спрей перш ніж наносити пудру.

Також Олівія звертає увагу на два важливі моменти. По-перше, дезодорант для обличчя повинен бути окремим та використовуватися тільки для нього. Не варто користуватися дезодорантом для пахв.

По-друге, зірка попереджає, що не варто користуватися цим трюком часто – лише в особливих випадках, тому що ваша шкіра точно буде від цього не в захваті.

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